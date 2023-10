La USL 3 de Venecia ha comenzado el protocolo de «grandes urgencias», que prevé la puesta a disposición de todos los servicios de urgencias de los hospitales y la llamada al trabajo de personal de refuerzo.

La primera ministra, Giorgia Meloni, ha expresado su "más sentido pésame, personal y de todo el gobierno, por el grave accidente ocurrido en Mestre". "Pienso en las víctimas y en sus familiares y amigos. Estoy en estrecho contacto con el alcalde Brugnaro y con el ministro (del Interior) Matteo Piantedosi para seguir las noticias sobre esta tragedia", ha dicho.

“Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie…“