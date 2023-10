Granada se prepara para recibir a los líderes de la UE

"Es la primera vez que veo tanta seguridad en Granada. Hay muchísima policía en todas las rotondas, en los edificios. Esto no es normal", asegura Julio, un taxista granadino que cuenta que con motivo de la doble cumbre europea que se celebrará en la ciudad andaluza se verá obligado a trabajar por los barrios que no están cortados. "Cuando llega alguien de alguna delegación van cuatro o cinco coches oficiales. Paran un momento la calle hasta que pasan", explica.

A tan solo unas horas del Consejo Europeo informal y de la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, Granada ya está preparada para acoger a los principales líderes de la UE y convertirse durante un par de jornadas en el escaparate de la política europea.

Las calles están repletas de banderas de España y de la Unión Europea, especialmente en la zona del Palacio de Congresos, donde se llevará a cabo la mayoría de las reuniones y donde se concentra la mayor parte de las fuerzas de seguridad encargadas de la protección de los jefes de Estado y de Gobierno.

Es muy abundante la presencia de furgones de la Policía Nacional, coches de la Guardia Civil y de la Policía Local de Granada, que se han coordinado para encargarse de la seguridad durante esta cumbre. A lo largo de estos días estarán desplegados en la ciudad andaluza 3.700 policías nacionales, 1.400 agentes de la Guardia Civil y 400 de la Policía Local.

"Conocemos que se van a acoger 52 mandatarios de 47 países diferentes", explica a RTVE.es la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo."Nuestra Policía Local ha ofrecido toda la ayuda, por el conocimiento que tiene de la ciudad, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para preparar los recorridos y acompañar a las diferentes delegaciones. El papel de la Policía Local ha sido importante también para favorecer la movilidad", añade.

"Hay que llevarlo con paciencia"

La parte de la ciudad que se verá más alterada por los cortes en la movilidad será la zona en el entorno del Palacio de Congresos. Los vecinos podrán salir de casa sin ningún problema y no necesitan ningún permiso o autorización, aunque las restricciones más importantes serán para los que circulen con vehículos.

"Por ahora he podido llevar a mis hijos al colegio por la misma ruta de siempre, pero van a cortar todo y no sé si mañana tendré que desviarme", comenta Ismael, quien vive a unos 500 metros del Palacio de Congresos. "Tengo que salir antes de casa para ir al trabajo y para poder moverme por Granada", asegura.

Mientras espera a que su hijo salga de una clase de inglés, Ismael comenta que "nunca antes" había visto algo así. "La verdad es que impresiona la cantidad de policías que hay", recalca este hombre, quien detalla que un agente le ha recomendado que durante los días de la cumbre lleve siempre encima su DNI por si le pidieran que se identificara.

01.26 min Granada se prepara para la Cumbre Europea con un dispositivo de seguridad sin precedentes

"Es bueno para Granada porque da dinero a los negocios, pero a la gente que vivimos aquí nos fastidia un poco. Hay que llevarlo con paciencia", admite.

A tan solo unos metros se encuentra María del Mar con su hijo de unos 10 años. "Está todo el mundo muy impactado con esta situación. Están todos los vecinos muy pendientes de las noticias. Queremos enterarnos de si se puede aparcar o no, de quién viene y quién no viene…", afirma esta mujer, a quien le parece "muy bien" que haya tanta seguridad en la ciudad porque "viene mucha gente importante". "Han mirado por las alcantarillas, por el río. Hay mucha policía por todas partes", añade.

Sin embargo, su hijo no opina igual. "Me parece mal lo de la cumbre porque me va a costar ir al colegio. Está toda la ciudad de Granada vallada", admite enfadado.

Pero además de cortes en los alrededores del Palacio de Congresos y de la Alhambra, el aeropuerto de la ciudad también verá modificadas su rutina durante estos días. Desde este miércoles y hasta el viernes, el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén estará cerrado para el tráfico aéreo comercial.