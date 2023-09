Los negociadores, aquellas personas que buscan soluciones a los conflictos armados en el siglo XXI, utilizan la diplomacia y la paciencia para mediar entre las partes enfrentadas. Su objetivo es que los interlocutores lleguen a la paz.

El negociador español y alto responsable del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) muestra, junto a otros compañeros, el difícil y arriesgado trabajo que hay detrás de cada negociación de un conflicto armado.

La guerra en Bosnia y Herzegovina finalizó en 1995 con el Acuerdo de Dayton. El tratado que apoyaba el equilibrio en la zona y promovía la paz, tenía un nombre propio, Valentin Inzko, el alto representante de la ONU para Bosnia y Herzegovina. "Mi objetivo es hacer que la comunidad internacional aborde unida los problemas, somos más fuertes cuando estamos unidos", explica Inzko. Recuerda que "en este acuerdo de paz nadie quedó satisfecho, pero la guerra se detuvo. Este es el mayor logro, la paz", insiste.

Valentin Inzko, fue desde 2009 a 2021, el alto representante de la comunidad internacional para Bosnia y Herzegovina y trabajó para restablecer la estabilidad y el consenso en esta región de los Balcanes.

Aunque no todos lo entendieron de la misma forma. "He recibido más de veinte amenazas de muerte, la mayoría por escrito". Aun así, Inzko cree en la mayoritaria bondad de la gente, aunque no deja de insistir en que "hay gente mala, de acuerdo, pero no hay naciones malas".

Desde la negociación más política al trabajo de campo como el que está llevando a cabo Dorsa Nazewi en Sudán del Sur negociando la salud de la población con jefes locales en un país cuyas infraestructuras e instituciones dejan mucho que desear, así de plural es el trabajo de los negociadores.

El punto en común que los une es que todos trabajan a destajo para conseguir un ideal: que las guerras y los conflictos no se prolonguen más de 10 o 15 años. De ese modo se podría evitar, como asegura Jordi Raich, que los niños tengan menos educación que las generaciones que les preceden porque los conflictos entonces resultan mucho más difíciles de parar.