El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este domingo las cesiones que Pedro Sánchez está haciendo a los partidos independentistas pese a que “la igualdad de los españoles” es uno de los principios que diferencian “una democracia de una dictadura”.

En el acto celebrado en Santiago de Compostela bajo el lema 'Por la Igualdad de los españoles', el líder del PP ha insistido en que la igualdad es la premisa bajo la que él está negociando su investidura y, por ello, la va a defender “cueste lo que nos cueste, aunque nos cueste la Presidencia del Gobierno de España”.

Ha dicho que él aspira a presidir un Gobierno de “todos los españoles” y no “de una élite política concreta” como prevé hacer, ha aventurado, Pedro Sánchez, quien, a su parecer, está “sometido a un chantaje”.

A su juicio, en estos momentos la Constitución está en riesgo "exclusivamente por la conveniencia personal de Pedro Sánchez", quien -ha dicho- está haciendo cesiones que no caben en la Carta Magna y que han llevado a "una democracia madura" como la española a un "nivel de degradación moral" inédito en más de cuatro décadas años de democracia.

"El partido sanchista echa a los que militaban en el PSOE"

Una convocatoria que ha hecho extensiva a los militantes del PSOE apartados de su partido por distanciarse de “la doctrina que toque en el momento que toque” porque quieren “arrinconar a todos los que no le dan la razón” a Sánchez, en referencia a la expulsión del ex secretario general del PSE Nicolás Redondo Terreros.

“Expulsan a sus militantes, expulsan a sus dirigentes. Les expulsan por defender la Constitución, les expulsan de un Partido Socialista que ya no lo es porque se ha convertido en partido elitista”, ha considerado Núñez Feijóo, que cree que “la dignidad, la coherencia, el sentido común y la defensa de las instituciones ya son oficialmente incompatibles con militar en el PSOE”.

Esto demuestra que “ahora ya no es el PSOE, ahora es el partido sanchista que echa a los que militaban en el PSOE” en un escenario en el que “han perdido las elecciones, han perdido la calle y están a punto de perder sus idearios”, ha expuesto Feijóo.

Ante los riesgos que abren las negociaciones de Sánchez con los partidos independentistas, Feijóo les ha hecho una promesa a los suyos y ha dicho que aunque todavía no sabe “si ganaremos o no la investidura”, lo que sí les puede garantizar es que “los españoles no van a perder la dignidad, eso nunca, de eso podéis estar seguros”.