'Las chicas están bien': la ligera profundidad de las mujeres libres de cuentos

Dice Itsaso Arana que tiene mucho que agradecer al guisante bajo los colchones de la princesa de la vieja fábula infantil. “En La mujer singular y la ciudad, Vivian Gornick interpreta este cuento, que de niña me fascinaba e inquietaba a partes iguales, diciendo que ese guisante bajo los 20 colchones puede ser un síntoma de fragilidad, pero también de fuerza, de motor creativo. Y me he dado cuenta de que mi fragilidad es la que guía por la vida y me lleva a hacer estas locuras”.

Así se lanzó a Las chicas están bien, su primera película que define como una “película-ensayo” que utiliza como base una trama ligera, bucólica en apariencia: cuatro actrices se escapan a una casa campestre para ensayar una obra teatral junto a la autora. Bárbara Lennie, Irene Escolar Itziar Manero, Helena Ezquerro y la propia Itsaso Arana conservan su nombre de pila para sus personajes en un proceso creativo basado en aprovechar algo de la personalidad de cada una de ellas.

“Fue algo muy interesante”, resume Escolar. “Itsaso viene de trabajar mucho de manera colectiva con La tristura y siempre he pensado que el cine aprovecha poco lo que tiene que ver con el teatro. Nos entrevistó antes de empezar a rodar, aunque a todas nos conocía íntimamente. Me preguntó qué parte de mí quería explotar y eso fue un regalo: estar más juguetona, gamberra, que no he podido hacerlo tanto en el cine”.

También Lennie celebra jugar a la contra de su carrera cinematográfica: “Solo le pedí que no quería ser la perturbada, la oscura o la misteriosa. Quería lo otro”, dice la ganadora del Goya por Magical girl.

Durante una semana, las cuatro protagonistas ensayan y conversan sobre la vida, amoríos, interpretación. El único hombre aparece brevemente como objeto de deseo sin más función que embellecer la historia.

Arana define así la ‘película-ensayo’: “Más que una película narrativamente convencional, es un lugar donde compartimos cosas que amamos, reunir rostros, personas y luces que nos gustan. Es una forma de nombrar que pude sonar solemne, pero no es una película sesuda, sino que trata temas hondos con ligereza”.

El impacto del fallecimiento de su padre fue, de hecho, el origen de crear una obra artística en la que la muerte gravita en el texto de la obra teatral que ensayan o en el monólogo en el que Itziar Manero habla de la muerte de su madre.