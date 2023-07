Con la llegada del verano, comienzan las vacaciones para muchos. Ya sea a la playa o a la montaña, los desplazamientos se producen en masa y los hogares se quedan solos durante una o varias semanas. Es en este momento, cuando comienza el particular agosto de los ladrones siempre presentes y no solo eso, conocedores al milímetro de cuándo y dónde deben robar.

Pero existen una serie de recomendaciones para evitar que esto suceda, o por lo menos, ponérselo más difícil a los ladrones. Avisar a algún vecino de confianza que suba o baje las persianas de nuestra casa, que nos recojan la correspondencia o no publicar en las redes sociales todo lo que se hace, ayuda a que los hogares estén más seguros.

Aconsejan a los menores que no informen de sus vacaciones en internet para evitar robos en casas

Una de las claves principales a tener en cuanta para proteger los hogares es hacer que parezca que la casa continúa habitada: "Si tenemos una instalación de domótica, sería importante subir y bajar las persianas de manera recurrente . De este modo, los ladrones pensarán que no nos hemos ido y que seguimos en casa".

Llegados a este punto, la Policía realiza una serie de recomendaciones para proteger los hogares durante las vacaciones de verano. Entre ellas, pedir ayuda a los vecinos: "La recomendación es avisar a los de más confianza, pero no a todos", asegura en ' La Hora de la 1 ' la portavoz de la Policía Nacional, Silvia Garrido .

Otras recomendaciones para el día a día

Pero además, existen otros trucos para evitar sustos en casa con sencillos gestos del día a día: "Cerrar la puerta con llave, aunque salgamos un rato es necesario. Además, dejar un poquito las persianas subidas o bajadas, no todas igual, es otra opción".

Pero no son los únicos: "Otra de las opciones que tenemos es la de dejar encendida una pequeña luz que se vea desde el exterior. Una que no consuma en exceso. Además, sería interesante avisar al conserje de que esté atento y nos recoja la correspondencia".

“¿Cómo podemos evitar que nos roben durante las vacaciones?



— La 1 (@La1_tve) July 17, 2023

Normalmente, los inquilinos de los hogares no reparan en las señales que los propios ladrones dejan en las casas: "Debemos fijarnos en lo que usan, como hacerse pasar por personal de un equipo técnico. Otro de los clásicos en su 'modus operandi', es el de dejar los conocidos testigos de plástico en las casas que creen deshabitadas. Lo que provoca es que si la persona está en casa cada vez que abre o cierra la puerta, ese testigo se cae", relata la portavoz, "si, por el contrario, estamos de vacaciones, esos testigos no se van a caer. Les servirá de pista fundamental para saber que no estamos en casa".