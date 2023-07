Es uno de esos paisajes instagrameables que se llenan de turistas verano tras verano. Basta una búsqueda en la red social para darse cuenta del fenómeno: la ubicación "campos de lavanda de Brihuega acumula estos días más de 50.000 fotos.

Apodado como "la Provenza española", este rincón de La Alcarria se alfombra de morado cada mes de julio, momento en que la lavanda está en flor y la comarca recibe una avalancha de visitantes que llegados desde lugares tan cercanos como Madrid o tan distantes como Buenos Aires, buscan extasiarse con este espectáculo para los sentidos.

"Es la primera vez que vengo y me encanta", cuenta Horacio, un turista argentino que ha llegado hasta aquí con su familia. "Y eso que dicen que todavía falta un poco para que florezca aún más, pero la verdad que es una maravilla".

Para encontrar la ubicación basta con seguir los carteles -ilustrados con una flor de lavanda- que llevan hasta los cultivos. El pueblo tuvo que señalizarlos hace unos años para reconducir el tráfico y evitar que los visitantes colapsaran las carreteras.

Hasta aquí suelen llegar autobuses de grupos organizados, como es el caso de Yolanda y Juan, dos madrileños de ruta por La Alcarria. "Yo conocía los campos de la Provenza, en Francia y cuando estaba allí ya se hablaba de los campos de Brihuega", asegura Yolanda. "Poder compartir esto con amigos al atardecer es la guinda del pastel, dice Juan. "Hemos disfrutado de momento de una cata de vinos, queso y miel y acabar en los campos de lavanda es la quintaesencia".

"El cereal daba un rendimiento más bien pobre", cuenta Javier Corral , agricultor de la lavanda. "No sabíamos hacer otra cosa. Y resulta que Álvaro Mayoral cogió unos esquejes de Francia, y se vino con ellos en una maleta".

"A los turistas les sorprende mucho la amplitud de los cultivos, el que no sean parcelas sueltas y sea una extensión tan grande", cuenta. "Mires donde mires, siempre ves la inmensidad de lo de lo morado del campo de lavanda. Entonces es una experiencia visual muy grande pero también olfativa . Es sensorial en general".

"Vienen por la lavanda pero se quedan por el patrimonio"

Sus visitas, nos cuenta, no se quedan solo en los cultivos. Cada vez más, la lavanda es la excusa para descubrir el pasado y la historia de Brihuega, una tierra llega de referencias literarias. Aquí hizo noche Camilo José Cela en su famoso Viaje a la Alcarria y desde este pueblo narró Ernest Hemingway una de las batallas más famosas de la Guerra Civil, que enfrentó a brigadistas italianos con los 'camisas negras' de Mussolini que apoyaban a las tropas de Franco.

"Vimos que podíamos sacarle un rendimiento, que la gente lo conociera. Porque la gente viene por los campos de lavanda, pero se quedan por el patrimonio", cuenta Elena.

Pero la actividad estrella es la fotografía, lo que atrae aquí a aficionados y profesionales, como Rebeca Amado, una fotógrafa que desde hace cuatro años ofrece sesiones familiares en los campos de lavanda. "Empecé con una clienta embarazada que me pedía campos de flores", recuerda. "Estuve googleando un poquito, buscando ubicaciones nuevas..., campos de flores y apareció esta localidad maravillosa de los campos de Brihuega".

Para sacarle el máximo partido al entorno recomienda venir en la hora dorada u hora azul, al atardecer o amanecer. "La lavanda no es del mismo color a las siete de la tarde que a las nueve, cuando ya nos estamos yendo, porque el cielo ha cambiado y la lavanda cambia también", explica. "Lo que no recomiendo nunca es venir a las cinco de la tarde porque cuando el sol está muy arriba, la lavanda blanquea y no tiene mucha gracia", dice la fotógrafa.

Aun así, no es raro encontrarse visitantes a cualquier hora del día. Eso sí, vestidos de blanco, como ya es tradición venir a estos campos por aquello del contraste con el morado de las flores. Dicen que así salimos mejor en las fotos.

En uno de los grupos de turistas que pasean al atardecer entre los surcos de la lavanda encontramos a Silvia y Carmina, dos amigas conmovidas por la belleza del horizonte púrpura al atardecer. "Esto es una maravilla", dice Silvia. "La gente va a Francia a verlo y nosotros tenemos también aquí en Guadalajara algo espectacular que merece la pena visitar".