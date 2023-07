Informe Semanal - El tesoro púrpura de Brihuega

Informe semanal’ viaja a un rincón de la Alcarria donde se genera el 10% de la producción mundial de lavanda. Una comarca de Guadalajara de la que Camilo José Cela escribió "es un hermoso país al que la gente no le da la gana ir" y que, ahora, visitan al año cien mil personas atraídas por los campos de esta planta aromática. Javier Corral, agricultor, confirma que antes, a Brihuega "no la conocía nadie. Ahora, por el tema de la lavanda, cada año hay más gente, más turistas. Están viniendo de todos los países". Silvia y Carmina no han hecho muchos kilómetros porque proceden de Madrid: "Esto es una maravilla. La gente va a Francia a verlo. Nosotros tenemos también aquí, en Guadalajara, algo espectacular que merece la pena visitar".

En Brihuega, hay unas 2.000 hectáreas cultivadas por 700 propietarios. Entre ellos, la familia Corral, que hace unos 30 años empezaron a cambiar el cereal por la lavanda, animados por un vecino que visitó la Provenza francesa y trajo semillas de allí. Su cultivo no solo ha colocado este municipio en el mapa internacional, también ha revitalizado la economía de esta localidad de apenas 2.500 habitantes que, con los turistas, multiplica por 14 su población. El impacto socioeconómico de esta planta en la comarca se valora entre 4 y 6,5 millones de euros anuales. España es el cuarto productor del mundo de lavanda, después de Bulgaria, Francia y China y lo es, muy especialmente, por lo que se cosecha en Brihuega.