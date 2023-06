La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha firmado este viernes con el líder regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, su acuerdo de gobierno, en el que ha quedado fuera la "violencia machista". "Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños", ha defendido.

"La violencia machista como tal no aparece en este acuerdo, sino el rechazo a cualquier discurso machista", ha explicado Guardiola en una rueda de prensa junto a su socio de Vox en la que han avanzado detalles del pacto de gobierno. La 'popular' ha argumentado que "cualquier cuestión ideológica que nos separa está fuera del acuerdo", ya que han querido poner "el futuro de los extremeños" en sus prioridades.

PP y Vox han acordado un Gobierno de coalición en Extremadura que presidirá Guardiola y en el que la formación de Santiago Abascal tendrá una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Guardiola ha indicado que, fruto el pacto, también modificarán el reglamento de la Asamblea para que haya representación de todos los grupos en la Mesa, una decisión que llega después de que Vox no lograra hacerse con ningún asiento en ella. Además, uno de los senadores del PP por designación autonómica recaerá ahora sobre el partido de Santiago Abascal.

"Yo no asumo los postulados de Vox ni Vox asume los del PP"

Con este acuerdo, María Guardiola sí gobernará con Vox, pese a que hace varios días dijo que rechazaba meter en el ejecutivo regional a quien "niega la violencia machista"o "despliega una lona y tira a la papelera una bandera LGTBI". Preguntado por el cambio de posición, Guardiola ha asegurado que sus principios "son los mismos".

"María Guardiola, sobre el acuerdo de PP y Vox en Extremadura



��️"Yo no he mentido nunca, mis principios son los mismos. Lo que he hecho es dialogar [...] Queremos una sociedad más próspera y con valores, y eso solo era posible no rindiéndome"https://t.co/09CkqjAv8o pic.twitter.com/pr6HhxA3wu“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 30, 2023

"Yo no asumo los postulados de Vox ni Vox asume los del PP. Somos partidos diferentes, partidos que nos vamos a entender", ha subrayado, tras lo cual ha indicado que ambos quieren llevar a cabo "el cambio" en la comunidad y "una sociedad más próspera y con valores, y eso solo era posible no rindiéndome". "Creo que es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de los extremeños", ha añadido.

"Hoy es un día histórico porque por fin los extremeños han decidido un cambio político en Extremadura", ha celebrado Gordillo, que ha destacado los "muchos los retos a los que nos enfrentamos tras 40 años de inercia socialista". "La responsabilidad de ambos partidos no podía truncar el deseo de los extremeños de que se materialice este cambio".

Guardiola y Gordillo han anunciado que "el cambio de ciclo político" dará sus primeros pasos a través de un acuerdo de ocho bloques temáticos con hasta 60 medidas "para mejorar la vida de los extremeños".