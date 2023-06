El actor estadounidense Frederic Forrest, quien estuvo nominado al Oscar por su papel en La rosa (1979) y fue parte del elenco de Apocalypse Now, ha fallecido a los 86 años, han informado este sábado medios de Estados Unidos.

El intérprete murió el viernes en su residencia de Santa Mónica, en California (EE.UU.) tras "una larga enfermedad", según ha confirmado al medio especializado The Hollywood Reporter su amigo y también actor Barry Primus.

La actriz Bette Midler, protagonista de La rosa, también ha confirmado en redes sociales la noticia del fallecimiento del actor, quien había nacido en Texas el 23 de diciembre de 1936.

"Gracias a todos sus fans y amigos por todo su apoyo estos últimos meses. Era un actor notable y un ser humano brillante, y tuve la suerte de tenerlo en mi vida. Estaba en paz", ha escrito la actriz en su cuenta de Twitter.

