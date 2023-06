Podemos Castilla-La Mancha ha expulsado a los tres concejales electos de esta formación en La Guardia (Toledo) -Víctor Hernández, María del Carmen González y Cristóbal Hernández- tras confirmar que van a votar este sábado a favor de un gobierno con el PP, y ha pedido el cumplimiento del pacto antitransfuguismo.

En un comunicado, la formación morada ha explicado este viernes que ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de La Guardia para poner en marcha el protocolo conocido como pacto antitransfuguismo, para informar de que estos ediles han sido suspendidos de forma cautelar de sus derechos de afiliación mientras se lleva a cabo su expulsión definitiva.

Según Podemos, la expulsión responde a que han llevado a cabo "conductas contrarias a la normativa interna, sus documentos decididos democráticamente, sus órganos colectivos y sus principios éticos y políticos".

Estos concejales electos, según indica la formación morada, ya no podrán formar parte de un grupo municipal bajo las siglas de Podemos.

"Podemos defiende las políticas progresistas"

En el requerimiento, que recogen Efe y Europa Press, la formación morada ha apuntado que "estas personas tienen la intención de apoyar la elección de un alcalde en contra del criterio seguido por el partido político al que pertenecían".

Por ello, ha solicitado que no se constituyan en grupo municipal porque "han perdido la confianza de la coalición electoral por la que se presentaron" y que, por tanto, deben pasar a ser concejales no adscritos que no pueden constituir ningún grupo municipal ni incorporarse a otros.

En este sentido, la secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, Teresa Navarro, ha defendido que su formación es "garantía de llevar a cabo políticas progresistas", por lo que no va a permitir que concejales de su partido pacten con "aquellos que llevan al retroceso, a la destrucción de lo público, a la pérdida de libertades, a la degradación de derechos y al empeoramiento de la vida de la gente".

En este sentido, ha incidido en que "Podemos defiende las políticas progresistas y nunca ha pactado con la derecha ni lo va a hacer, porque este es uno de los mayores avales de esta organización y lo va a mantener siempre", ha concluido.