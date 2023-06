Un puñetazo que te golpea en el estómago con una verdad incómoda: La gran mayoría de las mujeres que aparecen en el porno no lo eligen sino que son captadas por mafias que se lucran a su costa, igual que la trata, igual que la explotación sexual. Las víctimas que aparecen en la serie documental ‘PornoExplotación’ son actrices, porque si las verdaderas protagonistas dan la cara, se juegan la vida. "Hay chicas jóvenes, en silencio, ocultándose porque su existencia no vale nada", nos cuenta Mabel Lozano en su docuserie.

Una historia sobre la industria de la pornografía y las víctimas de explotación sexual, extorsión y chantaje vinculadas a ella. La ganadora del Goya al Mejor Cortometraje Documental en 2021 por Biografía del cadáver de una mujer dirige esta docuserie que analiza la cruda realidad que se esconde tras la industria del porno, con testimonios de mujeres captadas y explotadas, actores porno, adictos, víctimas de sextorsión y expertos.

Los dos testimonios de mujer que aparecen en 'PornoXplotación' son reales pero los interpretan actrices profesionales MABEL LOZANO

Todo lo nunca quisiste saber sobre el porno y, por supuesto, nunca te atreviste a preguntar. Una serie documental para ver con los hijos, con los amigos, con las amigas, con tu pareja, a solas, con los padres. Un estreno en RTVE Play que genera un debate brutal: ¿Y si los estereotipos que se tienen sobre la pornografía son falsos? No, no te va a dar placer. Ahí está el mérito -y también el interés- de 'PornoXplotación'. Ni te lo imaginas. Detrás de la cámara, una mujer que es tan valiente que pone los pelos de punta.

-Sí, hay mucha precariedad. Es una oportunidad de salir de situaciones 'chungas'. Lo que vemos en la pornografía es que se presenta como una ocasión rápida, inmediata. Pero es una entrada a la prostitución, a la explotación, a la trata. Y luego, tú fíjate en la diferencia entre hombres y mujeres, porque todo el mundo me dice en Twitter: "¿Por qué has puesto tíos?" Pues para ver la diferencia.

-¿Qué tiene de diferente ser un actor porno o una actriz porno?

-Ellos dicen que es una industria donde no me dan de alta en la seguridad social, donde las condiciones laborales no existen, donde no hacen contrato, donde casi no me pagan, donde cedo mis derechos a perpetuidad, incluso después de muerto. ¿Qué quieres decir? ¿Que si te hubieran dado todo eso, no te hubieras ido? Pues no, porque estabas encantado de la vida de conocerte. Por ejemplo, el actor porno heterosexual no se hubiera ido. Él dice que estuvo al lado de Nacho Vidal y hace un gesto de mirarle el paquete como diciendo: “No tengo nada que envidiarle”.

-¿Es impactante esa diferencia?

-Sí. Tú fíjate en la diferencia con las actrices porno. Porque ellas hablan de explotación, hablan de trata, hablan de cosificación, hablan de violencia. No tiene nada que ver. ¿Ellos qué son? Son machotes. Tienen un miembro enorme. Son muy activos sexualmente. Ellos molan mucho. Tenemos a dos actores españoles porno y llegan a los sitios casi como héroes. ¿Pero ellas qué son? Son prostitutas. Tú hablas con mujeres del mundo de la pornografía y algunas te dicen que están encantadas, pero a los tres meses ya no están, desaparecen. Yo quería mostrar ese abismo entre los hombres y las mujeres en 'PornoXplotación' porque es notable.

-¿Qué es lo que pasa si una mujer metida en la explotación pornográfica denuncia? ¿Por qué les resulta tan complicado denunciar?

-Pasa en general con la violencia sexual y los abusos sexuales. Tenemos cifras y datos de mujeres y menores violadas que no denuncian por el estigma, por el "me van a culpar a mí". En ese sentido, tienen miedo. Se dicen: "Yo ya he salido de esto y no quiero exponerme a que me juzguen. A las primeras mujeres y menores que dijeron: “Me han violado”, se las juzgó a ellas. Que si no van vestidas o que si van vestidas de tal manera. Por lo tanto, ese es un trabajo que todavía hay qué hacer. Una de las dos mujeres protagonistas de 'PornoXplotación' es rusa y tiene clarísimo que su vida no vale nada. Es una mujer de un entorno pobre. Si denuncia, ¿quién va a ir a rescatar a su familia, a protegerla? Nadie. Vive con eso.

-Los testimonios de ambas mujeres son reales pero hay dos actrices que dan la cara porque las víctimas se juegan la vida.

-Sí. Ambas mujeres son captadas porque tienen esa necesidad, esa vulnerabilidad. Una es una chica madrileña muy joven, de una familia muy complicada que necesita dinero. Se ve envuelta en una trama en la que aparece la pornografía y la explotan y, finalmente, acaba en la trata. Ahora está en un club en Murcia. La otra es una chica rusa, que acepta venir a España a grabar un vídeo pornográfico porque su madre está sola, no tiene dinero, quiere ayudar a sus hermanos, que son drogadictos. Lo ve como una salida fácil: gano dinero y me voy. Pero no es inocuo. No entras y sales. Es eso de lo que la gente no se da cuenta. Además, una vez que tú grabas un vídeo, se queda ahí y no se baja de la web. Dentro de cinco años, tienes otra vida y te hace daño. Por esas razones, ambas mujeres no salen en 'PornoXplotación'. Su voz, su piel, su rostro son de dos actrices profesionales, Laura Rozalén y Clara Chaín porque no se atreven a hablar. Es muy peligroso para las mujeres reales. Es una lástima.

Mabel Lozano recibió un Goya por 'Biografía del cadáver de una mujer' MABEL LOZANO

- ¿Qué has aprendido haciendo 'PornoXplotación'?

-He aprendido que los protagonistas de la serie documental son personas extraordinarias y muy valientes. Los dos actores porno y también las dos mujeres que dan sus testimonios. He aprendido que, en la vida, nos encontramos con lo peor y con lo mejor. Además, tenemos a los expertos que apuntalan esos testimonios.