McCarthy escribía con un estilo distintivo y sobrio que evitaba las normas gramaticales, pero que atraía al lector a su mundo de sangre y polvo. El diario The Washington Post define sus novelas como "líricas y con frecuencia brutalmente violentas", que no ahorraban escenas de salvajismo ni de ternura, todo ello en un afán de "explorar el lado oscuro del alma humana". Sus crudas descripciones de las perversiones humanas le granjearon rápidamente un círculo fiel de admiradores.

McCarthy, que vivió en Ibiza (España) y en El Paso, hablaba español y no era raro que insertase diálogos en español sin traducción en algunas de sus novelas. Por ello, algunos críticos han señalado que en la prosa de McCarthy el español y el inglés se modulaban mutuamente y eso constituía un hecho diferencial de su estilo.

Retraído, reservado y desvinculado de las ataduras materiales –vivió mucho tiempo en moteles de mala muerte–, Cormac McCarthy solo concedió un puñado de entrevistas en su vida y nunca pisó las alfombras rojas.

En su única entrevista televisiva, dijo a la popular presentadora Oprah Winfrey que exponerse a los medios de comunicación "no es muy bueno para la mente. Si pasas mucho tiempo pensando en cómo escribir un libro, probablemente no deberías hablar de ello, tienes que hacerlo".

“Cormac McCarthy, maybe the greatest American novelist of my time, has passed away at 89. He was full of years and created a fine body of work, but I still mourn his passing.“