Un tribunal del Reino Unido rechaza el recurso de Julian Assange contra su extradición a Estados Unidos

La única opción restante para los abogados de Assange es tratar de recurrir la decisión de este juez, lo que deberán hacer con alegatos nuevos en un documento de no más de 20 páginas, según ha dispuesto él mismo.

En un mensaje de Twitter, la esposa del informático, Stella Assange, ha confirmado que el próximo martes, al término del plazo previsto, presentarán su recurso ante otros dos jueces del Tribunal Superior, su última baza judicial en el Reino Unido.

"Seguimos siendo optimistas de que prevaleceremos y de que Julian no será extraditado a Estados Unidos, donde afronta cargos que podrían resultar en que pase el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad por publicar información veraz que reveló crímenes de guerra cometidos por el gobierno" estadounidense, afirma la madre de dos de sus hijos.

"Statement:



On Tuesday next week my husband Julian Assange will make a renewed application for appeal to the High Court. The matter will then proceed to a public hearing before two new judges at the High Court and we remain optimistic that we will prevail and that Julian will not…“