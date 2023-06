Los tres astronautas de la misión Shenzhou-15, encargados de finalizar la construcción de la estación espacial china, han regresado este domingo de manera segura al sitio de aterrizaje de Dongfeng en el desierto de Gobi, en la provincia de Mongolia Interior, en el norte de China.

La cápsula de retorno de la nave espacial Shenzhou-15 aterrizó con éxito a las 6.37 hora local (22.37 GMT del sábado), con el comandante de la misión, Fei Junlong, y sus compañeros de tripulación Deng Qingming y Zhang Lu en su interior.

