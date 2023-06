El Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus ha advertido que el comienzo temprano de los incendios forestales en el hemisferio norte ha provocado un aumento de las emisiones por esta causa, problemática en la que destaca el caso de España. El país experimentó los niveles más altos de los que se tiene constancia en un mes de marzo, al nivel de los derivados de los fuegos producidos en 2012.

Según el informe de Copernicus, la población que sufrió los mayores incendios forestales fue la región norte de Asturias, donde cerca de 135 fuegos quemaron unas 11.000 hectáreas entre el 23 de marzo y el 1 de abril. Durante ese tiempo se registraron concentraciones muy elevadas de material particulado grueso (PM10) o partículas inhalables llegando a valores entre los 60 y ls 80 µg/m3 en algunas estaciones. La Unión Europea, sin embargo, considera que no se deben superar los 50 µg/m3 para preservar la salud humana.

“#EMSN148



On 14 March, a #wildfire�� ravaged the Balsa del Pulguer #Natura2000 site in #Navarra, #Spain����



Our Risk & Recovery Mapping #RRM team has delivered:

��Soil Erosion Risk Assessment

��Biomass Loss Assessment

��Delineation & Grading products



��https://t.co/gXwTn8hDCR pic.twitter.com/KlcXhuQj6f“