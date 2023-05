"La decisión de cerrar Les Luthiers no fue fácil, me sentí muy abatido al día siguiente”. Lo cuenta Jorge Maronna, uno de los dos fundadores originales del legendario grupo cómico argentino hace ya 55 años. Maronna, junto a Carlos López Puccio y el resto de nuevos miembros que se han ido agregando inician en España la que es su gira de despedida, un último baile con el título Más tropiezos de Mastropiero.

Temían que cada función fuese un duelo. “De hecho, hay un porcentaje de eso, pero es tanta la alegría y el agradecimiento que nos dio el público, que es más un final de fiesta. La tristeza no aparece tanto”, dice Maronna sobre un show que ya pasado por cuatro países latinoamericanos.

El fallecimiento de Daniel Rabinovichen en 2015 y Marcos Mundstock en 2020, dejó al grupo sin dos de sus puntales más reconocibles. Progresivamente, actores-humoristas-músicos como Roberto Antiero o Martin O’Connor han encontrado su lugar y su personalidad en el engranaje.

“No están Marcos ni Daniel, que eran figuras prominentes que estaban siempre al frente. Hay una cantidad de público que ve la ausencia. Aparte de socios y hermanos, escribíamos muchas veces para ellos”, explica Carlos López Puccio “Superado eso, el espectáculo no está escrito para ellos. Si bien alguna gente cree verles, en el buen sentido”.

El grupo fue reconocido en 2017 con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y no han fallado nunca en España, con una media de tres actuaciones al año. ¿Qué es lo que distingue al público español? “Es un público encantador que ama a Les Luthiers. Muy agradecido, tiene un estilo sobrio, diferente al de América, que es bastante ruidoso, peor gusta tanto aquí como allí”.

"Nunca hemos querido incomodar al público"

Dicen que su humor nunca ha buscado la ofensa. “Hay temas de actualidad, aunque el humor de Les Luthiers nunca ha sido pedagógico ni lógico. Nuestro objetivo es divertirnos. Hay lenguaje inclusivo, temas de género, todo eso que hablamos de la corrección política. Hablamos de eso con un poco de incorrección política, que es casi como reírse con el espectador ya este a un lado o al otro”.

¿Les afecta de algún modo esa corrección? “Es incómoda la situación para cualquiera, no solo para los humoristas, porque uno puede ser cancelado por montones de situaciones”, añade Jorge Maronna. “No es nuestro caso: no quisimos incomodar al público. Desde el nacimiento siempre quisimos que disfrutara y fuimos cuidadosos. Recuerdo una sola ofensa, en los años 90, en un espectáculo en el que aparecía Dios padre, representado por Marcos. Era un Dios senil, causaba mucha gracia, pero recibimos un mensaje de gente que se levantaba y no volvía. Nos dio pena”. Antier añade: “La corrección es cuando una trata de no ofender a una comunidad, no a un individuo. Si un individuo se ofende, no sé qué problema tuvo. De otra manera, sería imposible”,

Les Luthiers ha acumulado generaciones, pero señalan que internet y la difusión de sus vídeos les ha asegurado todavía más público. “Obviamente en seis décadas el público se ha ido renovando. Antes era porque el padre hacía escuchar el disco o la casete y ahora llegan solos. Youtube y TikTok nos jugó a favor, aunque hay que decir que no es lo mismo que verlo en directo”, avisa Roberto Antier.

Viven en el presente, pero son conscientes de que al final de la gira espera el último aplauso. “Siento intriga, cómo será el día después. Va a ser muy emocionante para cada uno de nosotros”, cree Maronna. “Al día siguiente, no sé cómo se vivirá sin tener esta casa que es Les Luthiers”.