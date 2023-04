RTVE.es estrena el tráiler de 'La pecera': empoderamiento femenino, ecología y colonialismo

Este pasado sábado, 22 de abril, celebramos el Día de la Tierra y por eso estrenamos el tráiler de una película muy especial que habla sobre la enfermedad, el activismo climático, el empoderamiento femenino y el colonialismo: La pecera. La ópera prima de la directora portorriqueña Glorimar Marrero, que cosechó grandes elogios en los festivales de Sundance y Málaga y que llegará a los cines el próximo 26 de mayo.

La película cuenta la historia de Noelia, una artista visual puertorriqueña de 40 años, descubre que tiene metástasis tras pasar varios años en remisión de su cáncer. A pesar de la insistencia de Jorge, su pareja, ella rechaza continuar su tratamiento y decide regresar a Vieques, la pequeña isla caribeña al este de Puerto Rico donde creció y donde vive su madre, Flora.

Una vez allí, mantiene en secreto el estado de su salud para poder vivir con la libertad que ha perdido debido a su enfermedad. Reconecta con la belleza de su tierra y con su comunidad, pero también se involucra con un grupo ambientalista que denuncia la contaminación dejada por el ejército estadounidense tras años de prácticas militares en la isla.

Una zona contaminada por las prácticas militares estadounidenses

La directora asegura que la película parte de su propia experiencia: "“En mayo de 2013 mi madre murió de cáncer colorrectal. En el mes de octubre de ese mismo año, me volqué a escribir la primera versión del guion de La Pecera. En ese momento anhelaba narrar una historia vinculada a la enfermedad y al proceso del fin de la vida, pero no quería trabajarlo desde una perspectiva biográfica. La historia de la isla municipio de Vieques, al este de Puerto Rico me inspiró y se convirtió en el espacio natural ideal para este relato que habla de los síntomas de la colonia en el cuerpo de una mujer puertorriqueña llamada Noelia".

"Desarrollé el espacio ambiental de este drama intimista en Vieques, Puerto Rico, isla municipio que, desde mi punto de vista, es la manifestación de uno de los peores resultados de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos. Vieques sirve además como metáfora para expresarme en torno a mi doble condición de puertorriqueña y nacionalista que cree en la independencia de su país. Vieques representa para mí “una colonia dentro de otra”.

Fotograma de 'La pecera'

"En Vieques -añade la directora-, la Marina de Guerra de EE.UU. realizó prácticas militares por más de seis décadas. El impacto ecológico, cultural y social de estas prácticas no tiene precedentes, al punto de que ha convertido al territorio viequense en una de las zonas de mayor concentración de cáncer en el país y causado un fuerte daño, que afecta y altera la vida de sus habitantes. El resultado de estas prácticas militares no solo incide en los habitantes de Vieques y Puerto Rico, ya que las aguas viequenses son parte de la Cuenca del Caribe y esto podría amenazar a la salud pública y ambiental de toda la comunidad caribeña".