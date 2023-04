El PSOE y el PP han llegado este lunes a un primer acuerdo sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí' después de que los socialistas se abrieran este fin de semana a negociar con los 'populares' la norma, que esta semana entra en su recta final parlamentaria. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo apuntan a que el PSOE ha aceptado tipificar la difusión pública de imágenes que lleven a promover o incitar a agresiones sexuales a menores de 16 años a través de teléfonos, internet y otros medios. Los socialistas reconocen haber admitido enmiendas 'populares' "de carácter puramente técnico", pero subrayan que no se tratan de cambios "sustanciales".

Las mismas fuentes del PP confirman que en los últimos días ha habido "contactos" con los socialistas y que algunas de las enmiendas que propone el Partido Popular ya se han incorporado a la ponencia de la reforma (que ha salido adelante este lunes) a través de enmiendas transaccionales con el PSOE. El dictamen de la misma se someterá el martes a la Comisión de Justicia del Congreso y el texto final se votará en el pleno del jueves en la Cámara Baja, donde será necesaria la mayoría absoluta.

En declaraciones ante los medios, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha limitado estos cambios al ámbito "estrictamente técnicos" y ha subrayado que eso "forma parte del trabajo parlamentario". "No se trata de ningún acuerdo ya cerrado sobre cambios sustanciales", ha determinado, y ha incidido en que los socialistas buscan "el mejor texto técnico": "Hablamos con los grupos que nos permiten mantener nuestra posición lo más pura posible". Eso sí, ha dejado claro: "No vamos a aceptar ningún cambio sustancial".

Las fuentes del Grupo Popular señalan en este sentido que para el PSOE lo aceptado es una "enmienda técnica" porque aseguran que la propuesta socialista de reforma de la ley ya incluía esta medida. También apuntan a que se está tratando de llegar a otros acuerdos sobre las enmiendas del PP relativas a la indemnidad sexual de los menores y para dotar de una mayor protección jurídica para las mujeres.

El PSOE necesita la mayoría absoluta, 176 votos, para sacar adelante su reforma en el Congreso, y por ahora cuenta con el 'no' de Unidas Podemos y de algunos aliados como ERC y EH-Bildu, por lo que el voto del Partido Popular puede ser determinante. Ambas partes están dispuestas a negociar hasta la votación del próximo jueves.

Belarra no da por cerrada la negociación hasta que no se vote

En Unidas Podemos son muy críticos con que el PSOE pretenda sacar adelante su reforma con el apoyo del PP y "sin la mayoría feminista" del Congreso. Lo cierto es que los socialistas se han cerrado a negociar las enmiendas planteadas por sus socios de coalición y por sus aliados parlamentarios, algo que a juicio de los 'morados' es "inexplicable", puesto que el Partido Popular, dicen, nunca ha estado a favor de avanzar en los derechos de las mujeres y "cuando ofreces la mano, te cogen el brazo".

Este mismo lunes, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no se ha dado por vencida y ha asegurado en RNE: "He visto tantas cosas en estos años que creo que nunca se puede dar por cerrada una negociación hasta que llega el momento de votar". Se ha preguntado además por qué "los votos que han servido para sacar adelante la ley de vivienda no sirven para reformar el sólo sí es sí".

Y ha insistido, una vez más, en que el Partido Popular "no es creíble" ya que se ha resistido "a cualquier avance en derechos de las mujeres, de derechos del colectivo LGTBI".

El informe de la ponencia de la reforma del PSOE ha salido adelante este lunes con los votos socialistas, del PP, PNV y Ciudadanos, mientras que en contra han votado Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu y Vox.

En declaraciones ante los periodistas, Pilar Vallugera (Esquerra) ha afirmado que es "decepcionante" que el PSOE esté pactando con el PP y ha asegurado que "no es una buena noticia para las mujeres". Para su partido no se trata solo, ha dicho, de "retoques técnicos".