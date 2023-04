En un mundo en el que todo se mueve deprisa —con prisas—, Felipe camina lento por el párkinson que padece desde hace tres años. "Tuve que dejar de trabajar y de hacer casi todo solo. Llegué a dejar de escribir prácticamente de un día para otro", relata a RTVE.es desde Cádiz este hombre que hoy tiene 60 años.

Gracias a la rehabilitación, ha recuperado parte de la movilidad y masa muscular perdidas en un principio. Sin embargo, puesto que no existe cura, la enfermedad neurodegenerativa continúa avanzando despacio en su cuerpo, impidiéndole llevar a cabo tareas rutinarias como afeitarse o vestirse sin ayuda. Mientras tanto, la patología se extiende igualmente en la sociedad: cada año se estima que se diagnostican 10.000 nuevos casos de párkinson en España, muchos de ellos cuando la persona aún no ha cumplido los 50, según los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Así, más de 150.000 españoles viven con sus síntomas, que van más allá del conocido temblor, desde la falta de estabilidad, rigidez y lentitud que describe Felipe a las pérdidas de memoria y del olfato o las alteraciones del habla. En el Día Mundial del Párkinson, que se conmemora cada 11 de abril, piden un entorno más amable y consciente de sus problemas y necesidades.

La enfermedad de Parkinson "se asocia mucho al temblor, pero solo lo padece un 60% de las personas diagnosticadas" , puntualiza el neurólogo Álvaro Sánchez Ferro, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN, que nos previene de caer en ese tópico "estigmatizante": "No todos los pacientes con párkinson tienen temblor y no todos los pacientes que tiemblan tienen párkinson", resume.

"Cada vez vivimos más y este tipo de enfermedad, aunque no es exclusivo de las personas mayores, tiene el envejecimiento como uno de los principales factores de riesgos. Si somos capaces de vivir más años, también hay más personas que padecen este tipo de enfermedades", aclara el neurólogo Álvaro Sánchez Ferro, y apunta otros factores ambientales: pesticidas, tóxicos, golpes en la cabeza, determinados virus… "No significa que si uno ha estado expuesto a una de cosas invariablemente va a tener la enfermedad", puntualiza el doctor y portavoz de la SEN.

"Dame mi tiempo"

De este modo, la degeneración de las neuronas en la sustancia negra no provoca la muerte de los afectados, sino que va erosionando poco a poco su capacidad motora y cognitiva. Por ello, en un principio, su bienestar y calidad de vida pueden estar muy determinadas por el entorno. "Una vez en el supermercado fue la misma cajera la que me metió prisa porque estaba sacando yo las monedas un poco despacio. Empezó a decirme: trae, trae que yo te las cojo", relata Pepa, de la asociación APARKAM de Alcorcón, en unas declaraciones remitidas a RTVE.es por la Federación Española de Parkinson, en las que pide "un poco de comprensión y empatía".

Esta clase de "agobios", propios de una sociedad casi siempre estresada y vehemente, son habituales para ellos."Pasando un paso de peatones, un señor bajó la ventanilla [y me increpó]: ¡si quieres te empujo un poquito para que vaya más deprisa!", señala igualmente Rufino, del mismo grupo de afectados en la Comunidad de Madrid. En su caso, ha acusado también la falta de conocimiento de los síntomas de la enfermedad, como el insomnio que él padece y le ha hecho dormirse en lugares públicos en alguna ocasión.

Otro síntoma posible y que no suele ser conocido es la incapacidad para hablar alto, lo que a menudo deviene un handicap para la vida fuera del entorno más cercano. "Como yo hablo más bajito que el resto y a veces no se respetan los turnos de palabra, me interrumpen. Finalmente, no discuto ni peleo por seguir hablando", confiesa Emilia, una paciente de Tenerife que participa en la campaña bajo el lema "Dame mi tiempo" de la Federación, "por unas relaciones sociales que respeten los tiempos de las personas con párkinson".