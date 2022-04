Jessica y Manuel son dos de las 160.000 personas que sufren Parkinson en España. A Jessica se lo diagnosticaron cuando tenía 32 años y a Manuel con 43 años, ahora tienen 37 y 55, respectivamente. Muchos asocian esta enfermedad neurodegenerativa a personas mayores que presentan temblores, pero un 20% de los enfermos tiene menos de 50 años y en muchos casos, no son el primer síntoma que aparece, y sí, la depresión.

La Federación Española contra el Parkinson insiste en que no es una enfermedad vinculada exclusivamente al envejecimiento y es que uno de cada cinco enfermos tenía menos de 50 años en el momento del diagnóstico.

"Empecé a tener mis primeros síntomas cuando tuve a mi segundo hijo, con 30 años, y hasta dos años después no me diagnosticaron de Parkinson", asegura Jessica. Además, la organización recuerda en este Día Mundial del Parkinson que de las 160.000 personas con esta enfermedad, el 30 % no lo sabe. Es una dolencia difícil de tratar y el diagnóstico cambia la vida por completo. Los síntomas en personas jóvenes y en mayores son muy parecidos.

"A veces la zona donde inicia es diferente y también puede cambiar un poco la evolución; en las personas jóvenes el Parkinson suele ir más despacio, pero en general son síntomas bastante parecidos", explica Álvaro Sánchez-Ferro, neurólogo del Hospital Doce de Octubre.

Los médicos recomiendan reducir el estrés, algo más difícil en pacientes jóvenes en edad laboral y con un estilo de vida más dinámico. Jessica y Manuel tocan juntos en una banda y han encontrado en la música la forma de mejorar sus síntomas.

Aunque existen factores de riesgo para la aparición del Parkinson, se desconocen la causas concretas. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa y la segunda en prevalencia en España tras el Alzheimer. En el mundo hay siete millones de enfermos. Debido a la pandemia, siete de cada diez personas con Parkinson han empeorado sus síntomas debido al cierre de centros de atención a estas enfermedades.