La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dejará el cargo como líder del Partido Socialdemócrata (SDP). Presentará así su renuncia después de no haber sido capaz de revalidar la victoria en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado domingo, donde quedó en tercera posición, por detrás de los conservadores y la ultraderecha del país. "Presentaré la renuncia del gobierno mañana [jueves]", ha indicado.

No obstante, Marin, ha añadido que continuará con su cargo hasta que el SDP elija a su sucesor el próximo mes de septiembre. "He llegado a la conclusión de que no me presentaré a otro mandato como líder del SDP en el próximo congreso de septiembre", ha expresado.

Asimismo, ha afirmado ante medios finlandeses que, a pesar de la derrota en las recientes elecciones, está satisfecha del resultado logrado por el SDP, ya que consiguió aumentar su número de escaños.