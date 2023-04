Una estela luminosa de color rojo, finalmente identificada como basura espacial, ha sido avistada en el cielo esta pasada noche desde diversos puntos de Castilla y León, han informado este domingo fuentes del servicio Emergencias 112 de la comunidad.

El primer aviso recibido por el 112 se produjo a las 00.04 horas de esta madrugada desde Banuncias, un anejo del municipio leonés de Chozas de Abajo, cuyo comunicante informó de que podría tratarse de un avión en llamas.

Veinte minutos más tarde, a las 00.22 horas, otra llamada explicó que desde Villamayor de los Montes, Burgos, había observado algo en el cielo que se estaba desintegrando.

Restos de un satélite estadounidense

El 112 ha comprobado que no se trataba de ningún objeto volador no identificado (OVNI) ni tampoco de un accidente aéreo, pero no ha atribuido su naturaleza, como sí lo ha hecho, a través de la red social Twitter, la cuenta Frontera Espacial, un medio especializado sobre divulgación científica.

“�� ¡NO ES UN OVNI, BASURA ESPACIAL CAE SOBRE ESPAÑA! ����



Hace unos minutos ha caído sobre España restos de basura espacial. Se ha podido ver en gran parte de la península ibérica



CONFIRMAMOS que se trata del satélite secreto (USA-321) lanzado en la misión Transporter-3 de SpaceX pic.twitter.com/cCzxh5CYIF“ — Frontera Espacial (@FronteraSpacial) April 1, 2023

Frontera Espacial ha identificado como basura espacial ese objeto observado desde muchos puntos de España, y en concreto ha explicado que se trataría de los restos de un satélite secreto, de procedencia estadounidense, lanzado hace tiempo en misión espacial.