Se estrena 'Loli Tormenta', la emocionante comedia póstuma de Agustí Villaronga

El pasado 22 de enero decíamos adiós al gran cineasta Agustí Villaronga (1953-2023), director de películas inolvidables como Pa negre (ganadora de 9 premios Goya), Tras el cristal, 99.9 o El vientre del mar, que en 2021 arrasó en el Festival de Málaga con seis premios. Un autor muy reconocido por sus dramas, pero que, curiosamente, quiso despedirse con su primera comedia, que también es la más vitalista de sus películas: Loli Tormenta, un canto a la vida, a la familia, a la amistad... y un homenaje a las abuelas.

Una preciosa y divertida película, en la que brilla una portentosa Susi Sánchez en el papel de la protagonista, que cuenta con la participación de RTVE y que llega a los cines este viernes, 31 de marzo.

El propio Agustí Villaronga describía la película como: "Conmovedora, divertida, inspiradora y llena de luz. Su parte dramática queda sustentada en el humor, que sirve en todo momento como contrapeso y donde los niños impregnan el relato de inocencia y aventura. La historia se muestra como una goma elástica que se balancea por los diferentes estilos, mostrando las peripecias de una familia muy especial (y distinta), cuyo mayor objetivo y deseo es permanecer unida".

Pero conociendo a Villaronga y su compromiso con la época que le tocó vivir, os imaginaréis que es una película en la que también están muy presentes los grandes problemas de la sociedad actual, como el racismo, la xenofobia, la crisis económica, la pobreza infantil, las familias que no llegan a fin de mes, la enfermedad, el abandono de los mayores...

Y es que, gracias a ese humor, que a veces raya lo surrealista, y a que la historia está tratada casi como un cuento solidario, disfrutaremos de una película familiar y muy divertida, pero que habla de esos problemas tan actuales y nos deja un poso para reflexionar, e incluso para que expliquemos a nuestros hijos por qué, a pesar de que todos nos consideremos buenos, somos incapaces de resolver esos graves problemas de los que nadie está a salvo. Porque, como les pasa a los protagonistas de la película, un revés nos puede cambiar la vida completamente.

Una estupenda película, que nos podría cambiar la vida si hiciéramos caso a su potente mensaje de solidaridad con los demás, sobre todo con los que más nos necesitan.

"De Loli Tormenta me atrajo todo"

Y para interpretar a esa superabuela, nadie mejor que la actriz Susi Sánchez, ganadora de dos premios Goya (el último este mismo año por Cinco lobitos). La reconocida actriz asegura que la película: "es como un cómic, un cuento, con ese tratamiento del color…"

Susi, a la que no hemos podido entrevistar por un pequeño problema de salud, también confesaba hace unas semanas que “de Loli Tormenta me atrajo todo, tanto del proyecto como de mi personaje. Por un lado, no tenía nada que ver con nada de lo que había hecho hasta ese momento. Por otro lado, sobre todo también, la posibilidad de trabajar con Agustí. No le conocía y le admiraba muchísimo. Y la posibilidad de hacer un personaje tan alejado de lo que había hecho, que también suponía un reto para mí”.

“Se planteó contar con una doble para las escenas de los saltos y las carreras, pero los entrenadores que tenía durante el rodaje vieron que podía hacerlo yo. No soy atleta, ni lo he sido jamás, pero el reto de hacerlo me parecía bonito“, explicaba Sánchez.

Los jóvenes portagonistas de 'Loli Tormenta'

Para la intérprete, otro desafío al que tuvo que enfrentarse fue el de “encontrar el tipo de humor de la película, sobre todo al inicio del proyecto. Es ácido, un poco agrio, con ironía… Toda la película está tratada desde el humor. Agustí me decía que mi personaje, Loli Tormenta, no piensa, actúa, ella hace. Y yo soy muy mental, por lo que me costaba dejar aparte mi cabeza y ponerme en la acción, en el impulso nada más”.



Trabajar con niños ha sido otro de los desafíos de la película para Susi Sánchez: “Nunca había trabajado con niños de una forma tan intensa como esta. Ha sido mágico trabajar con ellos. Creamos una relación de respeto y cuidado hacia el otro”.

Destacar también a los jóvenes chavales que debutan en la película Joel Gálvez, Mor Ngom y Maria Anglada Sellarés, que están fantásticos, y hacen muy buen equipo con los veteranos Celso Bugallo (Goya por Mar Adentro), Fernando Esteso y Pepa Charro.