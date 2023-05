Encontrar un ecosistema acuático de alto valor ecológico en España libre de contaminantes químicos es prácticamente misión imposible. De Doñana al delta del Ebro, pasando por ríos de alta montaña en los Pirineos, ninguna cuenca fluvial ni ningún hábitat se salvan de la presencia de compuestos como los fármacos, pesticidas, microplásticos, cafeína o nicotina.

Son los "preocupantes" resultados de un reciente y ambicioso estudio conducido por investigadores del CSIC y de la ONG SEO/Birdlife, realizado en más de un centenar de las llamadas áreas importantes para la conservación de las aves (IBA, por sus siglas en inglés) que hay en España. "Todos los ecosistemas acuáticos están contaminados, y además algunos componentes, como los fármacos, aparecen en porcentajes bastante alarmantes", explica a RTVE.es Octavio Infante, miembro de la asociación ecologista y uno de los autores del trabajo.

Otros componentes analizados, como la cafeína o la nicotina -considerados como "de uso diario"-, también se han encontrado en más de dos tercios de los ecosistemas, aunque su riesgo para las especies es menor. "Cuando te encuentras nicotina en el nacimiento de un río, te planteas que algo está pasando", sigue Infante. Preguntado por si se esperaban estos resultados antes de iniciar los trabajos, que han durado más de un año y medio, responde: "Rotundamente no".

Más contaminación cerca de núcleos urbanos y zonas agrícolas

La contaminación es generalizada, pero algunas zonas destacan más que otras. En lo alto de la lista están la Campiña de Carmona (Sevilla), los Saladares de Guadalentín (Murcia) y las Hoces del Turia y los Serranos (Valencia).

Aunque no hay un "factor común" para explicar la ubicuidad de los contaminantes, según Infante, estos aparecen más en zonas de baja altitud y se concentran cerca de núcleos urbanos y en zonas agrícolas. "Hemos detectado que claramente las depuradoras y la agricultura son las fuentes principales de contaminación y las que producen un riesgo para estos ecosistemas", asevera Lacorte.

“A veces la mentalidad es que si no está legislado no vale la pena hacer nada, porque ya se cumple la ley“

Cerca de los núcleos urbanos, las depuradoras no limpian "al 100%" estos contaminantes, según el miembro de SEO, algo que técnicamente se podría hacer, pero no se asume por los elevados costes supondría. Además, como estos compuestos son emergentes, en muchos casos no está regulada su presencia en las aguas. "A veces la mentalidad es que si no está legislado no vale la pena hacer nada, porque ya se cumple la ley", explica la investigadora del CSIC.

Las depuradoras están en el punto de mira por no filtrar correctamente estos contaminantes EFE/Miguel Ángel Molina

En las zonas agrícolas, el principal contaminante son los pesticidas e insecticidas. Aunque cada vez se recurre a sustancias más selectivas, que "afectan al insecto que se quiere eliminar pero no al resto", según Lacorte, "eso no siempre funciona". Muchos de los insecticidas que han demostrado ser nocivos para la cadena trófica, como el DDT, prohibido en los años 70, se han ido eliminando, pero Infante cree que se debería "reducir más su uso". En el estudio han encontrado aún trazas de aquellas sustancias prohibidas en las últimas décadas.

Pero a este tipo de compuestos se unen además los lodos que provienen de las depuradoras, usados como abono. El 70% de estos lodos, ya contaminados en muchas ocasiones, se usan como fertilizante en la agricultura.