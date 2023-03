El procés d'escolarització d'infantil (0-3) per al curs 2023-2024 comença dilluns

Dilluns, 13 de març de 2023, la Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI), obre el procés d’escolarització del 1r cicle d’educació infantil (0-3 anys) per al curs 2023-2024. Comença el període de sol·licitud de plaça per a les famílies tant als centres públics que componen la xarxa pública d’escoletes com als centres privats que componen la xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears.

A partir de dilluns 13 de març, les famílies poden realitzar el tràmit de manera telemàtica, a la web de la Conselleria o presencialment als centres triats en primera opció i altres llocs habilitats pels ajuntaments i altres titulars per fer aquesta tramitació.

Tota la informació a la web del IEPI Cal recordar que als infants nascuts l’any 2023 els correspon 1r d’educació infantil, als nascuts el 2022, 2n, i als nascuts el 2021, 3r. Per tant, a l’hora de fer la tramitació i fer la sol·licitud de plaça les famílies s’han de guiar per la data de naixement. La conselleria d’Educació, a través de la pàgina web del IEPI , ofereix informació per a les famílies amb apartats específics explicatius per als punts de barem, preguntes freqüents, centres que participen del procés, ...

Les famílies poden optar a centres de la xarxa pública i de la complementària La xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears consta de més de 7.473 places de tots els centres de titularitat pública (ajuntaments, consells insulars i Conselleria). Es pot identificar un centre de titularitat pública perquè el seu nom comença per EI (Escola Infantil). El llistat complet d’aquests centres es troba a la pàgina web de l’ IEPI . Aquests centres públics tenen unes quotes estipulades per cadascun dels seus titulars i poden ser bonificades segons els criteris establerts pels ajuntaments i consells. En els casos de quotes bonificades, la Conselleria fa una aportació del 80% del que aporti l’administració titular.