Un informe de la OMS y la OCDE revela que el sedentarismo causa 10.000 muertes prematuras al año en Europa

Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha revelado que existe una deficiencia de actividad física en los países de la Unión Europea, algo que causa más de 10.000 muertes prematuras al año.

Según el informe, más de un tercio de los residentes de la Unión Europea no alcanzan el nivel de ejercicio recomendado por la OMS, 150 minutos semanales de actividad física moderada e intensa, una cifra que reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), mejora la salud mental y el bienestar.

