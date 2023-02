Sí. En el año 2020 aparecieron publicadas en Facebook imágenes domésticas captadas por robots aspiradores de la serie Roomba J7 de iRobot. Lo desveló una investigación de la Revista del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) que destapó que las fotografías llegaron a la red porque las filtraron “trabajadores temporales venezolanos” de Scale Al. Esta última empresa se encarga de etiquetar datos de audio, fotos y videos utilizados para entrenar a una Inteligencia Artificial.

“NEW FROM ME: I investigated the origins of 15 video stills taken from inside homes by robot vacuums and shared to social media—some featuring humans in VERY candid positions, faces clearly visible—and wrote abt the supply chain of data used to train AI. https://t.co/BbkCFzkJ79“