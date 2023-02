David G. Galindo: "En 'Matusalén' tengo a la gente más graciosa de España"

Tras sus exitosas cartas de amor al mundo de los superhéroes (Orígenes secretos) y al mundo de la animación (Gora automatikoa), el director y guionista David Galán Galindo (Ávila, 1982), nos invita a otro mundo poco explorado en el cine español, el del hip hop y el rap, en Matusalén, una comedia universitaria sobre el paso a la edad adulta en la que un rapero cuarentón (Julián López) se inscribe en la universidad.

Hablamos con David justo cuando acaba de terminar el rodaje y está empezando a montar la película, que cuenta con la perticipación de RTVE. David nos cuenta como surgió la idea: "Mi compañero guionista, Fernando Hernández Barral, me propuso la idea de un hombre mayor que tiene que volver a la universidad, lo que daba juego para mostrar un conflicto generacional. Pero cuando empezamos a escribirlo, decidí llevarlo a mi terreno y pensé que sería mejor que el protagonista fuera un hombre de 44 años, y que el conflicto fuera que es rapero. Y ahí empecé a volcar todas mis filias y fobias, porque yo también soy rapero, como todos mis amigos de Ávila".

"Y de ahí surge Alber -añade-, un rapero que vivió sus años dorados en los años 90, al que confronto con la chavalada de ahora. Está en esa situación, en la que nos encontramos muchos cuarentones de mi generación, en la que somos considerados niños por nuestros padres y abuelos por nuestros compañeros de clase. Para un chaval de 20 años eres supermayor, mientras que cuando llegas a casa por navidad, con una sudadera, tu madre te limpia los churretes y te dice: "súbete los pantalones". Ese momento en el que estás en tierra de nadie y que es el perfecto caldo de cultivo para una comedia".

"En España no hay comedias universitarias"

Las comedias universitarias y las películas sobre hip hop abundan en el cine norteamericano, pero en España la cosa cambia: "No se me ocurre ningún referente sobre películas de hip hop en España -asegura David-, pero creo que el film pertenece a un género superior, que es la comedia universitaria. Y tampoco los hay. Cuando me ponía a pensar en referentes, me venían a la cabeza clásicos como Desmadre a la americana (1978), o películas más recientes como Chicas malas (2004), Infiltrados en clase (2012), Academia Rushmore (1998), Una rubia muy legal (2001)... esas son mis influencias, pero no encontraba ninguna película española".

"El único ejemplo que se me ocurre son las dos partes de Fuga de cerebros -añade-. Pero si te das cuenta, la primera parte se van a Oxford y la segunda a Harvard, como si les diera miedo ambientarla aquí, en España. Por eso creo que Matusalén va a ser la primera comedia de este género hecha y ambientada en España".

Desgraciadamente, el género está un poco desprestigiado tras sagas como Porky's o American Pie, que en estos tiempos de corrección política es difícil que se repitan. "En este género universitario hay unas pocas películas cojonudas y muchas malas -asegura David- Y nuestra intención es que Matusalén se parezca a las buenas, como Desmadre a la americana. Y que, aunque esté ambientada en España, su humor sea universal".

Pero la película también bebe de los grandes maestros españoles de la comedia: "Para mí hay dos dioses en la comedia coral, que son José Luis Cuerda y Berlanga -nos comenta el realizador-. Y en Matusalén encontraréis no uno, ni dos, ni tres... sino muchos más guiños a Plácido. Por ejemplo, la primera vez que vemos a Miguel Rellán está sin pantalones. Hay muchos guiños a ellos".