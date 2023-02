La emergencia hídrica en Fuerteventura se ha agravado en los últimos días debido a la falta de producción y a los picos en el consumo de agua.

Son muchas localidades del sur que siguen sin agua. El municipio de Tuineje, uno de los más afectados, reclama al Cabildo que tome medidas urgentes después de 17 días sin suministro.

“Cortes que se sufren en Taralejo, pero también en Violante, Tesejerague, Cardón “

Esther Hernández, alcaldesa de Tuineje, está segura de que no son cortes. “La gente no tiene agua porque nos estamos pasando aproximadamente 15 días sin agua. Esto no puede ser, lo estamos sufriendo en Taralejo fundamentalmente, pero también en Violante, Tesejerague, Cardón.

Daños en el sector primario La situación afecta también a explotaciones agrícolas y ganaderas. “Recalmamos al Cabildo que se ponga manos a la obra“ “Antes por lo menos habían puesto cubas de agua fundamentalmente a los agricultores y a los ganaderos del municipio y ahora mismo ni eso llega. Por tanto, nosotros desde el ayuntamiento de Tuineje tenemos que reclamar al Cabildo que se ponga manos a la obra.”, dice Hernández Son ya 17 días sin agua los que acumulan algunos abonados del sur de Fuerteventura.

La lluvia, una salvación Hace justo un año también se agravaba la preocupación de los agricultores herreños. Si la lluvia no llegaba el verano acabaría con sus cultivos. Y casi sucede. De la emergencia hídrica también se sale y El Hierro lo consiguió antes de lo previsto. las lluvias del otoño aplanaron el camino y permitieron que toda el agua desalada fuera destinada al llenado de la balsa de Frontera. Una tarea que se preveía que llevara meses y se remató en una semana. Se retiraron dos de las tres desaladoras portátiles que se instalaron, aunque el Cabildo prefirió mantener una por si las condiciones cambiaran.