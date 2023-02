Fernando Aramburu: "Es sano satirizar el totalitarismo"

Fernando Aramburu ha atravesado el éxito monumental de lectores de Patria (2016), que retrataba la herida social del terrorismo en el País Vasco, para voltear de nuevo la mirada a su acervo personal de "gentes vascas normales y corrientes de mi tierra" en una continuidad lógica que acomete en su última novela, Hijos de la fábula (Tusquets), primer título de una nueva serie aún por perfilar que aterriza tras Los vencejos (2021).

El viraje calculadísimo lo encontramos en el tono porque el escritor enfoca desde la sátira: "a partir de ese absurdo inicial, hay un desarrollo narrativo que es racional y que por fuerza es humorístico", asegura sobre la historia de dos jóvenes candidatos a terroristas de ETA, Joseba y Asier, que se enrolan en la banda al filo de la declaración del alto el fuego en 2011.

Escondidos-sin armas- descolgados y muy muy perdidos en una granja de pollos en Francia, deciden continuar la "lucha" por su cuenta rebosantes de ideología pero con cero recursos útiles, en una ficción paródica con referentes literarios de calado.

En Hijos de la fábula resuenan ecos directos del teatro del absurdo de Esperando a Godot de Samuel Beckett, "los personajes se aburren y hacen rutinas en un sitio que no les pertenece", gotas de El gran dictador de Chaplin en la mofa del poder, más el espejo antibelicista y kafkiano de la novela Las aventuras del buen soldado Švejk (1923), del autor checo Jaroslav Hašek, relata Aramburu en la presentación este miércoles del libro en Madrid.

"Me parece sano satirizar sobre el totalitarismo", afirma sobre las escenas disparatadas en las que se ven envueltos los protagonistas y que empapan la novela. Un toque cómico ante el que Fernando Aramburu sintió "vértigo" de que no se entendiera y aplicó su propia salvaguarda moral.

"No quiero causar daño a quién sufrió por eso se lo comuniqué a una víctima del terrorismo para ver si le resultaba aceptable. No sacar a las víctimas en el libro me dejó manos libres para la sátira".

Preguntado sobre el riesgo ante el salto caústico en su libro sobre el entorno de ETA, Aramburu aclara con contundencia. "No voy a prescindir de mi historia personal aunque me pongan a caldo. Soy un tocapelotas. Mis novelas son de convivencia de gente que vivió a la vez que yo. No sabría hacer una novela negra, pero pongo a dos vascos en el monte y se de lo que van a hablar (...) si yo tuviera miedo a la hora de escribir me dedicaría a otra cosa".