22:19

El escritor Fernando Aramburu nos presenta en Las Mañanas de RNE su última novela "Hijos de la Fábula" con la que regresa al mundo de ETA. “De los personajes yo espero que me generen novela y, aunque no sean modélicos en la vida real, puedo verlos con simpatía porque me son provechosos”, confiesa Aramburu. “Todo el mundo es humano” y asegura que “yo también he sido joven y he estado expuesto a esta ideología y no caí en ella como otros jóvenes” por lo que explica “no me interesa si son o no etarras, me interesa la gente de mi tierra y esta novela forma parte de una serie a la que he titulado, de forma genérica, Gentes Vascas.” Sobre su libro ‘Patria’, confiesa que “es verdad que haga lo que haga, yo soy el de Patria” y asegura que “donde hay gente hay novela.”