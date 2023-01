"Tener un bebé es como un videojuego, siento que voy superando pantallas. Yo estoy ahora en la pantalla de los dientes", ironiza Laura, madre primeriza, usando un sacaleches mientras hablamos. Disecciona el choque de expectativas y realidad que ha supuesto para ella la maternidad: el deseo de amamantar a su hija frente al desconocimiento de cómo hacerlo, los ritmos de sueño de la pequeña frente a los de su trabajo. Por eso, para pasarse las primeras pantallas, buscó ayuda.

Cada vez es más común recurrir a grupos y asesoras de lactancia, así como a consultoras de sueño infantil, una tendencia internacional que está arraigando en España. Las especialistas y madres consultadas por RTVE.es nos han explicado en qué consisten estos servicios y qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir a una profesional para no dejarnos llevar por los cantos de sirena.

Así, toda esta red de mujeres lactantes genera una suerte de inteligencia colectiva que cumple el papel que antes componían madres, hermanas, primas y vecinas. Pero es que, además, puede llegar a cubrir las necesidades de las que no pueden dar el pecho a sus bebés hospitalizados. "Gracias a que conseguí prolongar la lactancia, estuve donando al banco de leche ", cuenta Irene, que solventó con una asesora sus problemas de dolor y obstrucciones por una producción excesiva de leche. Ese handicap, que le decían en el hospital que no tendría solución, se convirtió luego en una forma de ayudar a otras madres.

Del mismo modo, Berrozpe, que no niega la eficacia de lo que llama técnicas para "adiestrar al niño para que no moleste a sus padres al despertar", previene del riesgo que existe si finalmente hay una cuestión fisiológica o patológica detrás de los problemas de sueño. "Debería ser obligatorio que los aborde un profesional de la salud , que sepa de su área y que sepa cuándo derivar a otros", apunta. Y añade sobre las promesas y expectativas azuzadas en internet: "El bebé no tiene por qué dormir solo, ni por supuesto tiene que dormir toda la noche".

Aprender y elegir en un mundo de información y ruido

Pero no cabe duda de que puede ser difícil cribar la vasta cantidad de información en internet. Sobre todo, cuando las voces capciosas adoptan un lenguaje muy similar a las fundamentadas. Proyectos como el de la aplicación para móviles LactApp tratan de hacer esa navegación más sencilla.

"El perfil de la madre ha cambiado. Tenemos madres millennial superinformadas, que saben buscar en internet, cuestionan", comenta Alba Padró, cofundadora de la app y también asesora de lactancia, sobre sus usuarias. Junto a María Berruezo, Padró desarrolló esta herramienta tecnológica que recopila hasta 500 respuestas y, con ayuda de inteligencia artificial, guía a las madres de forma "personalizada" a través de 76.000 caminos posibles distintos. "Gran parte de las respuestas finales derivan a un profesional sanitario si se detecta que pasa algo", explica a RTVE.es.

Desde su experiencia de dos décadas, Padró identifica tres retos: aumentar el conocimiento científico en torno a la psicología de esta etapa vital, así como mejorar la comunicación y el acompañamiento a las madres.

"Tenemos que ir con muchísimo cuidado con cómo se transmite la información y tratar de validar a las madres que no quieren o no pueden [dar el pecho]", señala. "No debemos azuzar la ‘guerra de madres’ que, al fin y al cabo, parece ser lo único que vende. Llevamos demasiado tiempo arrastrando este malestar de las mujeres en torno a la lactancia y no debería ser así".