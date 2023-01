Ciudadanos se enfrenta a una encrucijada decisiva para su futuro y para su propia supervivencia ante las elecciones que deberá afrontar este año. El partido elige esta semana quiénes serán sus líderes en una pugna espinosa entre el sector de la actual presidenta, Inés Arrimadas, y el portavoz ‘naranja’ en el Congreso, Edmundo Bal. Arrimadas no encabeza su candidatura, pero su lista se enfrenta al que hasta hace unas semanas era su mayor apoyo. Y en el escenario hay una tercera vía que, si bien parece contar con menos apoyos que las dos anteriores, aspira a calmar las aguas. El partido debe refrendar además si cambia su estructura orgánica por una ‘bicefalia’.

Sea cual sea el resultado, la actual líder de Cs no podrá seguir siéndolo tras las primarias, puesto que no se ha postulado a ninguno de los cargos principales. Sin embargo, podría permanecer como portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados en caso de que su candidatura prosperase. Esta posibilidad se complicaría en caso de que se impusiese la lista de Bal, que quiere desterrar la figura de Arrimadas de la primera línea de Cs.

Una campaña con reproches cruzados

La campaña para llamar al voto, que concluye este martes, ha durado una semana y ha coincidido de lleno con las fiestas navideñas. Aparte de recorrer los distintos territorios de España para tratar de convencer a los afiliados y simpatizantes, ha habido dos debates: uno entre candidatos a secretario general y otro entre los candidatos a portavoz.

Arrimadas ha mantenido un perfil bajo durante toda la campaña, sin participar en ninguno de los actos ni conceder entrevistas a los medios de comunicación. Pero su entorno y la candidatura de Bal se han sumido en diversos reproches en los últimos días.

Bal, que quiere un partido completamente renovado, ha cargado con dureza contra Arrimadas y su candidatura al considerar que la actual líder debería dar un “paso al lado” y quedar fuera. La ha acusado de intentar “seguir mandando desde detrás” con una candidatura “oficialista” con la que ha tratado de “poner a personas por delante” del proyecto, y se ha cuestionado cómo se puede refundar así el partido “con las mismas caras que presidían lo viejo”. Además, ha denunciado las “presiones” que “muchos” afiliados y militantes han recibido desde el “aparato oficial del partido” contra su candidatura.

Sus palabras no han sentado bien a muchos de sus compañeros de partido que apoyan a Arrimadas. "El valor más importante de un político es la palabra y tú has demostrado no tenerla", le espetó Gusap en el debate del lunes, en el que dijo no saber "qué Bal tenía delante", si ·el que no quiere pactar con el PP o el que dijo en campaña (para las elecciones de Madrid de 2021) que quería pactar con Isabel Díaz Ayuso". Desde la candidatura 'Renace tu partido', han reprochado a Bal su “obsesión personal” con la actual líder pese a que ella “ha decidido mantenerse al margen” en la competición al ser la última de la lista.

Y Morales, el candidato de la tercera vía, ha criticado una refundación "opaca" y a la actual dirección por haber "vendido sus valores", ya que el "plan de Arrimadas" es "mantenerse en el poder y seguir gobernando por detrás". Y ha criticado a Bal por "no haber alzado la voz antes" y haber perdido la "credibilidad" en consecuencia.