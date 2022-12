El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha presentado oficialmente este jueves en Madrid su candidatura a la Portavocía Política de su formación, una lista que ha definido como "transversal" y "de David frente a Goliat" en la que, según ha dicho, "no niega la diversidad de ideas".

"No queremos un partido para puristas cada vez más estrecho y simplificado ideológicamente", ha proclamado por su parte el concejal en Madrid Santiago Saura, número dos de la lista que Bal defenderá los días 9 y 10 de enero en la Asamblea del partido.

El también portavoz adjunto en el Congreso ha insistido en que su candidatura "no va contra nadie" y que lo que busca es fomentar un "debate de ideas" y trabajar para recuperar a "mucha gente" que en el pasado confío en la formación naranja, en especial en su nacimiento en Cataluña en 2006.

Una candidatura "de David contra Goliat"

"Mucha gente hizo este camino y fueron apartados, queremos recuperar a esta gente, que no sobre nadie, que todo el mundo participe. Sois unos valientes apoyando esta candidatura de David contra Goliat", les ha dicho a los afiliados que se han acercado a arroparles en el acto de presentación, donde ha reconocido que los barómetros no auguran un futuro prometedor para el partido. "Las encuestas nos dan un diputado como mucho, o cero diputados. Podríamos haberlo dejado correr, pero no hemos querido hacerlo", ha dicho.

Por ello, Bal ha defendido que para "resucitar" el proyecto naranja es necesario un "cambio" y ha reivindicado que Ciudadanos es "más necesario que nunca" porque, a su juicio, es el único partido "que se aleja del populismo, los extremismos y los nacionalismos y cree en un futuro de ciudadanos libres e iguales sin privilegios territoriales". "Somos un partido de liberales y progresistas", ha apostillado.

@@NOTICIA2412807,IMAGEN]

De su lado, Saura ha recalcado que la suya es una lista "sólida y equilibrada" que "no está diseñada ni tutelada por la dirección actual" y que está "pensada con y para los afiliados de base" a quienes ha garantizado que tendrán representación en el nuevo equipo dirigente.

"Es una candidatura amplia y transversal, que busca sumar y que cubre todo el territorio español", ha enfatizado, destacando que le integran "jóvenes y veteranos" y personas con experiencia de gestión y cualidades para adquirir "puestos de relevancia en futuros gobiernos".