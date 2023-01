Nunca se han publicado en España tantos clásicos del cómic en ediciones tan cuidadas como los que estamos disfrutando en la actualidad. Desde las historias de terror de EC de los años 40 a los mejores tebeos de superhéroes, los grandes del cómic europeo e incluso el manga. Hasta se están reeditando clásicos del cómic español de los 60 y 70 (aunque a cuentagotas). Por eso queremos recomendaros algunos títulos realmente imprescindibles.

Diábolo ediciones ha hecho una fuerte apuesta por los grandes clásicos norteamericanos, como Li'l Abner , que acaba de comenzar a publicar. Sin olvidar su colección de las series de terror y ciencia ficción de EC, de los años 50, unos tebeos míticos por su excepcional calidad y porque fueron la excusa para la aparición del código de autocensura en los cómics . Y que han sido adaptados a numerosas películas y series de televisión. Entre los últimos lanzamientos de esta línea nos encontramos el tercer tomo de Weird Science , el penúltimo volumen de esta imprescindible colección que recoge las historias de ciencia ficción más sorprendentes de mitos de las viñetas como Johnny Craig, Al feldstein, Wally Wood, Harvey Kurtzman, Graham Ingels, All Williamson, Reed Crandall ... Historias sorprendentes, con finales inesperados y unos dibujos alucinantes. En este tomo se recogen historias míticas como ¡Los marcianos!, Él caminó entre nosotros, Un error de cálculo, ¡Semilla del espacio! O ¡Desmontado!, publicadas en 1953

'Haunted Horror', el terror en los años 50

Portada de 'Haunted Horror'

El éxito de esos cómics terror y ciencia ficción de EC hizo que aparecieran numerosos imitadores, algunos de gran calidad, como los títulos que Diábolo está recopilando en su Biblioteca de cómics de terror de los años 50, cuyo décimo número está dedicado a la colección Haunted Horror. Un tomo que cuenta con un prólogo a cargo de Jerry Only, bajista de los Misfits, ya que la portada de este cómic inspiró el arte de la carátula del disco Die Die My Darling, una canción de ese popular grupo que hoy se considera un clásico del punk. En este tomo encontraréis terroríficas historias firmadas por Jack Cole, Mike Sekowsky, Jay Disbrow, Sheldon Moldoff o George Tuska, además de una galería de portadas de las revistas donde aparecieron estas historietas. Si os gusta pasar un poco de miedo y los finales inesperados propios del género, no os perdáis esta maravilla editada con el cuidado habitual de Diábolo.