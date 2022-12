La nova Bicipalma comença a rodar amb 270 bicicletes elèctriques

La nova Bicipalma ha entrat en funcionament avui dijous, després d’haver estat inoperativa durant 40 dies. Així, en aquesta primera fase que s’inicia ara estaran operatives les 37 estacions de Bicipalma que corresponen amb les de l’antic sistema. L’SMAP ja ha completat els tràmits perquè la meitat dels antics usuaris disposin aquests dies del PIN que permet accedir a través de l’APP de Bicipalma. El procés d’alta de la resta d’antics usuaris s’anirà completant fins arribar als prop de 1800 usuaris vigents durant les properes setmanes, de forma gradual. A partir de la segona quinzena de gener s’obrirà el termini perquè els nous usuaris puguin descarregar-se l’APP i començar a emprar el nou sistema.

El projecte de la nova Bicipalma, que ha estat finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea inclosos dins el fons de Recuperació, Transformació i Resiliència fou adjudicat a l’empresa NextBike per un import de 2.991.220 euros. Des del passat 20 de desembre Bicipalma ha contactat amb tots els usuaris antics que estaven d’alta per informar-los del nou enllaç web per donar-se d’alta. En aquest sentit, es realitzen algunes comprovacions com l’empadronament a Palma i s’emplena un formulari que permet activar el compte d’usuari en el nou sistema de Bicipalma. L’alta definitiva es duu a terme quan l’usuari reb un PIN que permet iniciar la sessió i agafar una de les bicicletes.

Més enllà de la Via de Cintura

“La ciutat s’està transformant per ser una ciutat més saludable i sostenible“

Hila ha destacat el fet que aquest nou servei és renova totalment. “ La transformació de Palma està en marxa i aquest és un exemple més; començam en una primera fase que correspon a les estacions antigues però arribarem al mes de març a les 85 estacions amb el triple d’estacions, de bicicletes i arribarem més enllà de la via de cintura i a vint barris més”, ha explicat el batle, que ha recordat que aquesta renovació és possible gràcies als fons Next Generation i que suposa una aposta clara per la mobilitat sostenible a Palma. “La ciutat s’està transformant per ser una ciutat més saludable i sostenible”, ha recordat, i ha agraït la implicació de tot l’equip que ha fet possible aquest canvi tan ambiciós per triplicar el sistema.