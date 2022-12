Todos los secretos de los Gremlins, los monstruos más ¿adorables? de la historia del cine

El 8 de junio de 1984 llegaba a los cines, una curiosa película infantil que, sin embargo, era una auténtica bomba de relojería, tan divertida como destroyer. Una cinta producida por Steven Spielberg, escrita por Chris Columbus y dirigida por Joe dante, que se convirtió en un éxito inmediato gracias al carisma de sus protagonistas, el irresistible Gizmo y el malvado Stripe. Ahora, entre rumores de una posible tercera parte, el director y escritor Francisco Javier Millán (Generación Goonies: Los años dorados de la productora Amblin, Galaxia Lucas: Más alla de la fuerza, Los Goonies nunca dicen muerto) publica Gremlins: Nunca le des de comer después de la medianoche (Diábolo Edicones).

Preguntamos a Francisco Javier Millán qué cree que tuvieron de especial los Gremlins para seguir fascinándonos casi 40 años después: "En Gremlins se confabularon varias fuerzas. Por un lado, Joe Dante ofreció un cuento navideño macabro repleto de referencias cinematográficas, y, por otro, Steven Spielberg aportó esa magia narrativa que la convirtió en todo un clásico. Dos cineastas muy diferentes que en conjunto funcionaron muy bien. Y tampoco nos podemos olvidar de Gizmo, una de las criaturas más adorables que ha dado la historia del cine".

05.26 min Una completa entrevista a uno de los grandes directores del cine fantástico ('Los Gremlins', 'Piraña', 'Aullidos', 'Pequeños guerreros', 'Cuentos asombrosos')

Fueron creados por Roah Dahl y debutaron en el cine con Bugs Bunny El éxito de la película fue tal, que no todo el mundo sabe que el creador de los Gremlins fue el popular escritor Roah Dahl (Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda), que se basó en leyendas muy populares entre los pilotos aviación. "Ya se hablaba de unas criaturas llamadas gremlins en algunas publicaciones, especializadas en aviación, en la década de los 20 -nos cuenta Francisco Javier-. Estas solían causar problemas a los pilotos, sobre todo daños mecánicos en los motores de los aviones. No obstante, la gran eclosión del mito se produjo durante la II Guerra Mundial. Los pilotos de la RAF, destinados a frentes como el de Malta o la Batalla de Inglaterra, culpaban a estos seres de dichos fallos técnicos. Pero al parecer los alemanes tampoco se libraban de estos ataques. La Luftwaffe, la fuerza aérea nazi, también reportó la presencia de gremlins en sus aviones. El personaje de Murray Futterman, interpretado por Dick Miller en la película, hace mención a esta misteriosa mitología". "Roald Dahl, antes de convertirse en el famoso autor de Charlie y la fábrica de chocolate, realizó el servicio militar en el Escuadrón 80 de la RAF en Oriente Medio -continúa Francisco Javier-. El futuro escritor protagonizó un aterrizaje forzoso en el desierto occidental de Egipto que a punto estuvo de costarle la vida. Este accidente lo atribuyó a una travesura gremlin". "Dahl, basándose en este suceso y en las habladurías de sus compañeros, escribió su primera obra para niños titulada The Gremlins -añade-. Este cuento tuvo un éxito enorme, llegando incluso a manos del mismísimo Walt Disney. A punto estuvieron de realizar un largometraje de animación, pero por diversos motivos de producción nunca se pudo realizar". "Warner Bros., por su parte, conocedores del proyecto de Disney, sí que lograron sacar adelante una Merrie Melodie titulada Falling Hare en 1943. En ella, la estrella del estudio, Bugs Bunny, intentaba evitar que un gremlin destruyese un avión militar estadounidense. El aspecto de este gremlin, y el del proyecto fallido de Disney, no se parecía en nada a lo que luego propondrían Joe Dante y Steven Spielberg" -concluye Francisco Javier-.

La primera película oficial de Amblin Studios Franciso Javier Millán nos habla sobre los creadores de los Gremlins: "El guion original de Gremlins fue escrito por un jovencísimo Chris Columbus. El que luego fuera director de Solo en casa o Harry Potter y la piedra filosofal logró que este libreto llegase a manos de Steven Spielberg, quien por aquel entonces daba los primeros pasos en la creación de su propia productora. De hecho, Gremlins es la primera película oficial de Amblin Entertainment, estrenada dos años después del gran éxito de E.T. El propio Spielberg designó a Joe Dante como director tras ver el trabajo que había realizado en Aullidos, una de las mejores películas de hombres lobo jamás hecha". "Cuando todas las partes implicadas se pusieron en marcha, se fueron añadiendo y cambiando muchos aspectos. El guion original jugaba con el terror en muchas de sus escenas, y poco a poco fue adquiriendo ese tono de cuento navideño macabro" -añade-. Afortunadamente todavía no había efectos digitales, lo que dió lugar a unas de las mejores marionetas de la historia. "Gremlins se realizó en plena eclosión del cine hecho con marionetas. Son los años de Cristal oscuro y de otras producciones realizadas por ese genio llamado Jim Henson. Siguiendo la estela del personaje de Yoda en El imperio contraataca, Chris Walas, que provenía de Industrial Light & Magic, se puso al frente de un equipo de marionetistas que tuvo que realizar un trabajo ingente durante todo el proceso. Walas llegó a decir: “Esta película es, de lejos, lo más ambicioso en lo que he trabajado, porque los personajes que tenemos que crear están siempre actuando y hacen un montón de cosas”. Por ejemplo, una de las escenas más difíciles de filmar fue la del cine, con cientos de gremlins actuando frente a lacámara en el patio de butacas". "Sin duda, si hubiera sido realizada con efectos digitales no tendría el mismo encanto. Las marionetas aportan un toque realista y mágico, y eso que, en ocasiones, se ve alguna que otra varilla moviendo sus brazos" -añade el autor-. Portada de 'Gremlins. Nunca le des de comer después de medianoche'

Gizmo y Stripe, los Jeckyll y Hyde de los Gremlins El éxito de la película no habría sido posible sin el encanto de sus dos protgonistas, Gizmo y Stripe, los Jeckyll y Hyde de los Gremlins. "Gizmo es tierno y tiene unos ojos que te los comerías -asegura Francisco Javier-. En la idea inicial, se convertía en el malo, pero Spielberg decidió que sería mejor convertirlo en el héroe de la historia. Con esta maniobra tuvo una visión comercial brutal. El personaje logró unas ventas increíbles en las jugueterías. Aun hoy en día, casi cuarenta años después, se sigue comercializando con gran éxito". "Por otro lado -añade-, Stripe fue diseñado con atributos reptilianos, pero sin perder ese lado divertido y burlón que lo caracterizaba. En el fondo, toda la película es un cartoon de la Warner realizado con marionetas y actores de carne y hueso". En cuanto a sus protagonistas, Zach Galligan (Billy) y Phoebe Cates (Kate), parecían dos de los actores más prometedores de su generación, pero, como nos cuenta Francisco Javier, no tuvieron mucha repercusión: "Zach Galligan (Billy) ha regresado recientemente para protagonizar un spot junto a Gizmo, y se ha anunciado su participación en la serie de animación de HBO Gremlins: Secrets of the mogwai". "Phoebe Cates (Kate) está completamente retirada del mundo del cine -añade-. En la actualidad dirige una boutique en Manhattan dedicada a la venta de joyas, antigüedades, perfumes, libros, fotografías y vinilos vintage. Su único contacto con Hollywood lo tiene a través de su marido, el actor Kevin Kline". "Para ambos Gremlins fue la película de sus vidas, pero también su perdición. No lograron despegar sus carreras, tal y como les ocurrió a muchos actores de su generación que se quedaron por el camino" -añade el autor-. Página de 'Gremlins. Nunca le des de comer después de medianoche'

La segunda parte no repitió el éxito ¿Por qué la segunda película no repitió el éxito de la primera? ¿Por qué nunca hubo una tercera? "El fracaso relativo de la secuela se debió a múltiples razones -nos comenta Francisco Javier-. El público en general no la recibió con demasiado entusiasmo, ya que se esperaba de ella un nuevo cuento. Joe Dante, con una libertad creativa absoluta, llevó la historia hacia la comedia más alocada. Gremlins 2 es todavía más cartoon que la original y ese desenfreno hizo que las cosas no funcionasen como debieran. Pero, contra todo pronóstico, poco a poco se ha ido reivindicando. A mí no me convenció en el momento de su estreno, pero ahora me parece muy disfrutable y tiene unos diseños increíbles de marionetas". "Warner, al ver el bajo rendimiento de la segunda parte, decidió cancelar cualquier atisbo de continuación. Quizás lo más parecido a una tercera película sería Pequeños guerreros, dirigida por el propio Joe Dante años después" -añade el autor-. Fotograma de 'Gremlins'

Muñecos y productos derivados A pesar del fracaso de la secuela, la saga dió lugar a numerosos productos dreeivados, destacando los muñecos de Gizmo y Stripe. "En el libro recogemos merchandising muy curioso. Desde fiambreras, álbumes de cromos e incluso ropa interior. Ian Grant, un coleccionista de Seattle, que además firma el prólogo del libro, nos ha enviado fotografías de muchos artículos. El fenómeno de ventas de Gremlins es inabarcable". "Yo les tengo especial cariño a los muñecos de PVC que vendían en los 80. Estos invadían los escaparates de las papelerías y las tiendas de juguetes. Entre los pitufos y los personajes de Disney siempre se escondía algún muñeco de Gizmo o Stripe. Estas figuras, por cierto, eran fabricadas por una mítica empresa española llamada Comic Figuras Spain S.L" -concluye Francisco Javier-. Fotograma de 'Gremlins'

Critters, Ghoulies, Hobgoblins, Munchies... los imitadores de los Gremlins Ese éxito de los Gremlins dió lugar a numerosas imitaciones baratas, como nos comenta Francisco Javier: "Gremlins tuvo su propia exploitation, siendo las dos primeras películas de Critters las mejores. Estas cintas tuvieron mucho éxito en los años de los videoclubes. Y , como curiosidad, la tercera de esta saga supuso el debut de Leonardo DiCaprio en el cine". "Más allá de Critters, el resto de las imitaciones son insufribles: Ghoulies, Hobgoblins, Munchies, … Todas ellas de muy bajo presupuesto y con una calidad muy discutible. En el libro hay un capítulo entero dedicado a estos sucedáneos" -añade el autor-.