El autor del tiroteo en París que este viernes costó la vida a tres personas de origen kurdo ha confesado que su intención era suicidarse "tras matar a extranjeros".

Según un comunicado publicado este domingo por la fiscal de París, Laure Beccuau, el individuo de 69 años aseguró que "lo único que lamenta es no haberse suicidado", algo que tiene previsto hacer "algún día", pero "no sin antes llevarse por delante el máximo posible de enemigos", en referencia a "todos los extranjeros no europeos".

Este viernes el hombre se dirigió a un centro cultural kurdo y disparó mortalmente a tres personas, las dos primeras frente al centro cultural y la tercera en un restaurante kurdo adyacente.

No fueron sus primeros objetivos No obstante, el detenido ha contado que dichos establecimientos no fueron sus primeros objetivos, sino que en la mañana del viernes fue a Saint-Denis, localidad del norte de París conocida por estar habitada por muchos inmigrantes, con la intención de matar al máximo posible. Pese a que llevaba el arma, un COLT 45 del calibre 11-43 que había adquirido hace cinco años y escondido en el domicilio de sus padres, donde residía, y numerosa munición, no encontró a demasiada gente y renunció a su plan. Regresó al barrio donde reside y recordó que allí había un centro cultural kurdo, comunidad a la que dijo odiar por haber hecho prisioneros a soldados del Estado Islámico (EI) y no haberlos matado. El individuo se internó luego en una peluquería cercana donde hirió a tres personas más y donde fue desarmado por una de ellas. Fue arrestado por las fuerzas del orden a las 11:40 horas, según el relato de la fiscal.