Darrer dia per comprar la loteria de Nadal

Avui és el darrer dia per a comprar la loteria de Nadal abans del sorteig de la Grossa. Palma ha sortit als carrers per fer-se amb els darrers dècims. Les administracions de les Balears han compartit la seva sorpresa davant la rebuda del sorteig: Balears juga 46 milions d'euros aquest any, però continua sent la comunitat autònoma que menys loteria ven a Espanya.

Des de divendres no hi queden dècims impresos i molts de nombres s'han esgotat. Malgrat això, els endarrerits encara poden acostar-se avui a comprar les seves participacions. Els venedors han assegurat que enguany han hagut de demanar més dècims a la península a causa de l'augment de la demanda. Els turistes i els creuers han estat importants impulsors de les vendes a les illes.