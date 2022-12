El líder del Fianna Fáil, de 62 años, ha presentado su dimisión ante el presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, quien espera ya a Varadkar, de 43 años, para refrendarlo en su nuevo cargo, tras una votación de investidura en la Cámara Baja de Dublín (Dáil).



Antes de llegar al palacio presidencial, Martin ha declarado en un vídeo colgado en su perfil de Twitter que servir como Taoiseach ha sido el "honor de mi vida". "Espero con ilusión la segunda fase de este Gobierno. Hemos hecho mucho en la primera fase, pero todavía queda mucho por hacer", ha agregado en referencia, por ejemplo, a la grave crisis de vivienda que atraviesa el país o al repunte del coste de la vida.

“I’m just on my way to the Áras to meet the President.

It’s been the honour of a lifetime to serve you as Taoiseach.



Looking forward to the second phase of this Government. We’ve done a lot, and we’ve still lots to do. pic.twitter.com/dRkbF2lLbx“