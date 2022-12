La participación en las elecciones legislativas de Túnez ha caído este sábado hasta un 8,8 %, en comparación al 41 % de las últimas celebradas en 2019, ha informado la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE).

La mayoría de los partidos políticos y sociedad civil han boicoteado estos comicios, que se rigen por una nueva ley electoral de candidaturas uninominales, para elegir un nuevo Parlamento, suspendido hace año y medio por el presidente, Kais Said, que desde entonces gobierna con plenos poderes.

Estas elecciones completan la hoja de ruta que impuso Said cuando el 25 de julio de 2021 se hizo con plenos poderes para "salvar a la nación" y que ha incluido una nueva Constitución que debilita el papel del Parlamento y consolida un sistema ultrapresidencialista.

Este 17 de diciembre se conmemora el aniversario de la inmolación en 2010 del joven vendedor ambulante, Mohammed Bouazizi, un suceso considerado como detonante de la revolución que derrocó al dictador Zin el Abidin Ben Ali y que hizo de Túnez la cuna de la llamada Primavera Árabe.

Said, que reivindica esta efeméride para defender su proyecto, asegura que su política tiene como objetivo "rectificar" la transición, mientras que para la oposición supone el fin de la ruta democrática iniciada por Túnez.

Desafección entre la población

Más de 9,1 millones electores (155.000 en el extranjero) han sido llamados a elegir una asamblea este saábado con una nueva ley electoral que sustituye las listas de partidos por candidatos uninominales a dos vueltas.

La Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) no ha aclarado cómo será la segunda vuelta que disputarán los dos candidatos más votados en caso de que el ganador no obtenga más del 50 %.

Está previsto que los resultados preliminares se conozcan antes del próximo 20 de diciembre.

Una mujer eligiendo su papeleta un colegio electoral tunecino. EFE/EPA/MOHAMED MESSARA

Un total de 1.055 candidatos (solo un 11% de mujeres) concurrieron para obtener uno de los 161 asientos del Parlamento, aunque siete de las circunscripciones no cuentan con aspirante y diez tienen un solo candidato que obtendrá el escaño automáticamente.

Los colegios permanecieron abiertos y prácticamente vacíos entre las 07.00 GMT y las 17.00 GMT, con los tunecinos en las calles, más preocupados por la situación económica que por los comicios.

"¿Por qué votar? ¿de qué sirve? No tenemos nada para comer, no hay leche, no hay café, no hay azúcar, pasta, ni arroz... ¿A dónde va el dinero? Las calles son un desastre, no hay iluminación, faltan infraestructuras", afirmó Nour sobre el desabastecimiento de productos básicos en el país.

Túnez ha registrado además una inflación récord del 9,8% y espera un préstamo de 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pospuso la reunión prevista para el lunes en la que tenía previsto revisar la solicitud.

Como muchos tunecinos, Naziha, no entendía el nuevo sistema de votación uninominal (sin partidos) por lo que decidió no participar: "Me dijeron que se podía votar a Abir Moussi (líder del partido tunecino Desturiano Libre, PDL, afín al antiguo régimen) pero me he dado cuenta de que ella no está".