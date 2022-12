Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 16 de diciembre: El operador energético ucraniano levanta el estado de emergencia decretado por los ataques

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se felicita por el acuerdo de ayer para imponer el noveno paquete de sanciones a Rusia. "Pone el foco en la tecnología, las finanzas y los medios de comunicación para presionar la economía y la maquina de guerra rusa y hacerla descarrilar. Sanciona a casi 200 individuos y entidades relacionadas con los ataques a civiles y el secuestro de niños".

“I welcome the agreement on the 9th sanctions package against Russia.



It focuses on tech, finance and media to push the Russian economy and war machine further off the rails.



It sanctions almost 200 individuals and entities involved in attacks on civilians & kidnapping children https://t.co/3vx73DMZyz“