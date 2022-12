Según el informe, desde 2012, en dos de las 19 instalaciones -FCC Coleman, en Florida, y MCC Nueva York- ya no tienen presas o ya no están en uso. Además, en "al menos" cuatro de las prisiones, incluidas las citadas anteriormente, varias mujeres sufrieron abusos sexuales durante meses o años.

"Seamos totalmente claros. Esta situación es intolerable. Ha habido un fallo sistemático a la hora de prevenirla, detectarla y atajarla. El cambio empieza por la verdad", ha indicado Ossoff en la presentación de su investigación en el Congreso.

