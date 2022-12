La Ejecutiva de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha acordado por unanimidad proponer al Consejo Político de este sábado presentarse en solitario a las elecciones forales y municipales de 2023, una decisión que pondrá fin a la coalición Navarra Suma, de la que formaba parte con el PP y Ciudadanos.

El presidente regionalista, Javier Esparza, lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa tras reunirse con la Ejecutiva del partido, donde se ha tomado la decisión de presentarse bajo las siglas de UPN, aunque ha aclarado que la decisión no incluye las elecciones generales.

La decisión la había tomado el PP en verano, según Esparza, cuando dijo que querían mantener sus siglas, "algo que se mantiene a día de hoy", y ha recordado que el centro derecha en Navarra "es UPN". Además, ha señalado que "es muy difícil hablar con el PP" y ha explicado que "en varias ocasiones" han tratado de reunirse, pero no ha sido posible.

Esparza ha reconocido que "se han ido alargando los tiempos" para tomar la decisión. "Nos íbamos a reunir en enero con el PP, algo de lo que nos enteramos por la prensa. UPN tiene sus tiempos, somos la fuerza principal y marcamos los tiempos", ha reivindicado.

Con respecto a Ciudadanos, ha explicado que "atraviesa un momento tremendamente complicado y no parece que vaya a ser capaz de recuperar la fuerza que tuvo en su momento", por lo que no se plantea pactar en solitario con la formación naranja. Esparza ha informado de que llamará a los líderes de ambos partidos para comunicarles la decisión.

Esparza ha defendido que había que tomar la decisión antes de Navidad porque se estaban encontrando con "continuas filtraciones de unos y de otros". Ha agradecido también el apoyo de la ejecutiva que ha apoyado la propuesta de su presidente por unanimidad.

"Navarra necesita un partido fuerte"

Son varias las razones que han llevado a la ejecutiva dirigida por Esparza a tomar esta decisión. Por un lado, el presidente del partido ha apuntado que las encuestas que manejan les dicen que suman más apoyos "yendo por separado". "Es lo que más opciones nos da para conseguir nuestro objetivo, que EH Bildu no tome decisiones en esta tierra", ha dicho.

Por otro lado, Esparza considera que presentándose por separado facilitan el voto a miles de "socialistas moderados que no quieren acuerdos con el independentismo vasco. Socialistas que se sienten engañados. Favorecemos al PSN y EHBildu yendo unidos".

"Vamos a trabajar en este sentido a partir de ahora. Somos poco sospechosos de no querer la unión del centro derecha si es lo mejor para Navarra. Hace años renunciamos a nuestras siglas, fuimos ejemplo para el resto de España pero a nivel nacional no salió porque no había la generosidad de UPN en aquel momento", ha explicado.

"Navarra necesita un partido fuerte que tome sus decisiones aquí", ha dicho un Esparza que ha cerrado la puerta a un pacto con el "actual PSN": "No queremos ningún acuerdo con estos socialistas que han cruzado todas las líneas. Nosotros somos los que no hemos cambiado. Esto va de lo que es mejor para Navarra, que EH Bildu salga del Gobierno".