Un mensaje difundido en Twitter asegura que una norma de la FIFA contempla que, en caso de que todos los jugadores de un equipo estén fuera del campo celebrando un gol, el adversario puede sacar del centro automáticamente. Es falso. La Asociación Internacional de Fútbol (IFAB) lo ha desmentido a través de su perfil en Twitter, afirmando que las reglas establecen “claramente” que todos los jugadores deben estar en su mitad del campo de juego para cada saque inicial. Te lo explicamos.

“Por la norma de la FIFA que indica que, en caso de que todos los jugadores de un equipo están fuera del campo al celebrar un gol, el otro equipo puede sacar del centro automáticamente” (SIC), leemos en un tuit del 7 de diciembre. El mensaje, con más de 52.000 ‘me gusta’, comparte una fotografía que muestra a los jugadores de la selección portuguesa (Portugal 6 – 1 Suiza) celebrando un gol fuera del campo, mientras uno de ellos aparece dentro del área observando al resto.

Es falso que un equipo pueda sacar de centro automáticamente si el conjunto contrario se encuentra fuera del campo en su totalidad. La IFAB lo ha desmentido en su perfil de Twitter afirmando lo siguiente: “No. La Ley 8 establece claramente que, para cada saque inicial, todos los jugadores, excepto el jugador que realiza el saque inicial, debe estar en su propia mitad del campo de juego”. También lo aclaran en el apartado de “Preguntas frecuentes” de su página web. Además, si accedemos a las Reglas de Juego 21/22 de la Asociación Internacional observamos que no se recoge esta posibilidad en ninguna de sus 244 páginas. El exárbitro de fútbol español de la Primera División de España, Eduardo Iturralde, también ha confirmado a través de sus redes sociales que se trata de “una historia completamente falsa”.

“QUESTIONS & ANSWERS



May the referee allow a kick-off after a goal was scored when players of the scoring team are off the field celebrating?



Find out more: https://t.co/9j8mEOR2Xi



Download the Laws of the Game app:https://t.co/XDWsUhG96Hhttps://t.co/4IV0uRxG61 pic.twitter.com/AEizkk9yze“