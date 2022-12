El final de la temporada es nota en el mercat laboral després del millor octubre turístic de la història. Les Balears són la comunitat on més ha pujat l'atur el novembre. En el darrer mes el nombre de desocupats ha pujat un 4,5%, ara mateix hi ha 36.487 persones sense feina. Tot i això, hi ha un 36% menys de desocupats que fa un any quan l'economia patia la paràlisi per la pandèmia. Les afiliacions a la seguretat social en comparació al mes anterior també han baixat, però pugen un 4,7% respecte a l'any passat. Més de 477.000 persones estan afiliades a la seguretat social a les illes

El millor novembre "de la història" “Les Balears continuen mantenint el lideratge de creació d'ocupació amb un ritme molt elevat“ El mercat laboral es refreda durant l'hivern. Arriba novembre i el nombre d'aturats augmenta respecte al mes d'octubre. De fet, més de la meitat dels que estan cercant feina són dones. Tot i això, el nombre d'aturats mai havia estat tan baix durant un mes de novembre segons el Govern.

L'ocupació hotelera ha superat la d'abans de la pandèmia “És necessari que es freni la pèrdua de poder adquisitiu que tenen les llars de les illes“ Continua el creixement de l'economia balear i segons el Govern les xifres confirmen que la temporada turística s'ha pogut allargar. De fet, l'ocupació en hoteleria és un 9% superior a la registrada en el 2019, que ja va ser un any de xifres històriques en ocupació. El director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, afirma que les Balears duen "tretze mesos consecutius marcant màxims històrics" i que la comunitat "continua mantenint el lideratge de creació d'ocupació amb un ritme molt elevat".

La contractació indefinida supera el 60% També parlen d'un canvi de paradigma tot i que l'estabilitat continua sent una de les principals assignatures pendents del marcat laboral de les Balears. "Balears és el territori on més s'està transformant el mercat laboral i on hi ha un major percentatge de contractes indefinits", explica el director general de Model Econòmic i Ocupació.