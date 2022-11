La opositora bielorrusa Maria Kolesnikova, en cuidados intensivos tras haber sido operada

La conocida líder de las protestas contra el Gobierno de Bielorrusia encarcelada en el país, Maria Kolesnikova, se encuentra en la sala de cuidados intensivos de un hospital tras ser operada, según ha informado la cuenta de Telegram y Twitter del político opositor encarcelado Viktor Babariko.

“‼️Urgent! Maria Kalesnikava @by_kalesnikava is in the ICU of the Homel Clinical Hospital. The cause is unknown.“