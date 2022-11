Implantes médicos: cuando el remedio se convierte en pesadilla

Miles de personas recurren cada año en España a prótesis e implantes médicos para mejorar su salud o su estética y el remedio, algunas veces, se convierte en una pesadilla. Es el caso de Beatriz Ferrero (Sevilla), que cuando tenía 29 años decidió hacerse un aumento de mamas por motivos estéticos. Es una de las miles de mujeres que han sufrido en nuestro país la Enfermedad por Implantes Mamarios, también conocida como Síndrome de Asia.

A los dos meses de la implantación, a Beatriz le empezaron a aparecer toda una serie de síntomas: pérdida masiva de pelo y de visión, infecciones respiratorias, mucho cansancio, pérdida de memoria absoluta, ansiedad, ataques de pánico...Tras visitar a un sinfín de especialistas, le decían que todo estaba bien. "Me da igual lo que me digan. Yo sé que no estoy bien. Yo tuve que dejar de hacer todo, deporte, carrera, todo. Para mí era imposible levantarme por la mañana".

Un día buscó información por internet y dio con el video de Angie Monasterio. Un vídeo que se hizo viral y en el que la influencer argentina denuncia la falta de información sobre los efectos secundarios de los implantes mamarios que enferman a tantísimas mujeres. Tras visionarlo, afirma que hubiera querido arrancarse los implantes mamarios en ese mismo momento. Tuvo que esperar hasta tener los medios económicos para poder explantárselos.

Beatriz asegura que “aunque no esté roto, el implante supura silicona de su interior. Es que además ya está de por sí cubierto de silicona. Y son materiales que contienen metales pesados. Eso está creando un envenenamiento paulatino…(...) Por lo que tu cuerpo empieza a crear una cápsula de tejido fibroso para aislarlo del resto del organismo", añade.

"La parte negativa es que también crea vasos sanguíneos, que siguen conectando el implante con nuestro metabolismo". Y pide que se alerte sobre los efectos de ponerse este tipo de objecto: "Te deberían decir: 'Mira, te vas a poner algo en tu cuerpo que te va a hacer mucho daño, además no es la solución a los problemas que tú creas que puedas tener y es un gasto descomunal que dentro del tiempo que sea te vas a tener que gastar casi el doble, para quitártelos'".

Beatriz es miembro de EIME, Asociación de Mujeres Afectadas por la Enfermedad del Implante Mamario en España. Denuncian que hay un tipo de cáncer que solo lo puedes tener si tienes implantes mamarios . Se llama Linfoma Anaplásico de Células Grandes. "Una de las primeras cosas que te tienen que decir a la hora de ponerte unos implantes es que hay un cáncer asociado a estos implantes. Que es que..nadie te lo diga, que tú no lo firmes en un consentimiento informado me parece para echarse las manos a la cabeza..." asegura Beatriz.

La OMS afirma que el Linfoma Anaplásico de Células Grandes aparece a partir del cuarto/quinto año de portar las prótesis . "Se está dando el caso de algunas mujeres que en 2022 todavía no se han enterado de que las prótesis que portan están retiradas del mercado desde 2018. ¿Por qué? Porque su cirujano, el que se las implantó, no le ha dicho nada”, sentencia Ortiz. La paciente tiene el derecho "a la retirada, tirarlo a la basura y el importe de la cirugía de explantación y de sustitución de nuevo reclamárselo al fabricante".

Sospedra reconoce que la mitad de los cirujanos , sobre todo los más jóvenes, no dan esta información por miedo de que las pacientes no se operen . Afirma que la incidencia de las prótesis rugosas texturizadas de Allergan es de un caso por cada 50.000 implantes y considera que quitar 50.000 implantes por un caso "es poco práctico. Es difícil informar de una incidencia tan baja sin crear una alarma social injustificada ".

El Essure, el dispositivo anticonceptivo

En 2002, se introduce en España el Essure, un dispositivo anticonceptivo permanente de Bayer que se presentó como el gran sustituto de la ligadura de trompas. No precisaba entrada a quirófano ni anestesia. Se implantaba un muelle de níquel de 4 cm de largo por 0,8 de grosor en las trompas de falopio. Una vez implantado, provocaba una inflamación en las trompas como reacción a un cuerpo extraño que producía una oclusión de la trompa y no dejaba pasar los espermatozoides.

El Essure es un muelle de níquel de 4 cm de largo por 0,8 de grosor que se implantaba en las trompas de falopio REPOR

Más de 80.000 mujeres lo llevan en España. Y se han vendido más de un millón en todo el mundo. Pero en 2017 Bayer lo retira del mercado.

El doctor Enric Cayuela (Sant Cugat, Barcelona) es el primer ginecólogo que lo utilizó en España. "Lo único que hay que saber muy bien es a qué pacientes ponerlo". Afirma que el Essure tiene un 2 % de complicaciones. "Una de las quejas que tienen las pacientes, y muchas tienen razón y hay que dársela, es que tienen dolor abdominal después. Quizás a estas pacientes no había que ponerles el Essure”.

A pesar de ello, considera que es un buen método con pocos efectos secundarios con gran beneficio para la mujer “porque le otorga la oportunidad de hacerse una esterilización tubárica sin necesidad de ingresar ni de cirugía”.

El ginecólogo Enric Cayuela fue pionero en la técnica del Essure en España REPOR

El fabricante (Conceptus) le encargó probar el anticonceptivo y dos años después la empresa dio el estudio por terminado. "Yo me hubiese esperado, pero es mi opinión".

“Me trataron de loca. Nadie me creía“

Sandra Milena (Móstoles, Madrid) es una de las miles de mujeres en España a quien el Essure les ha arrebatado la salud. Solicitó una ligadura de trompas y su ginecólogo le propuso este dispositivo que ya le causó problemas de inmediato: "Salí de la consulta pegada a las paredes, no podía caminar del dolor".

También sufrió pérdida de vista, cefaleas muy fuertes, sangrados entre reglas, cansancio, infecciones, hinchazón de abdomen: "Parecía una embarazada de siete meses. Iba a buscar trabajo y no me daban. Sufrí mucho. Me trataron de loca. Nadie me creía".

Un calvario que se alargó durante dos años y medio de visitas a urgencias y a médicos que no veían la relación del Essure con sus males. Hasta que le hallaron un tumor y la operaron de urgencia con una advertencia: "Que tenía un riesgo muy alto de morir. Yo le dije: 'Doctora, no soy persona, no soy mujer, no soy madre…No sirvo ni para el trabajo, me duele mucho…Si tengo que seguir viviendo así prefiero que Dios me lleve'".

Como muchas otras afectadas, Sandra ha presentado una demanda judicial contra Bayer. "Perdí los ovarios, las trompas, pasar por operaciones...Me dicen que parece que ha quedado algún cuerpo extraño y tendrán que volverme a operar. No me especifican si podría ser un trozo de Essure".

“Hemos sido cobayas de un producto que lanzaron al mercado sin calcular sus consecuencias“

Elena Fernández (Barajas, Madrid) es presidenta de la Asociación Española de Afectadas por Essure. Denuncia que el dispositivo ha causado problemas de salud a más de 2.000 mujeres en España. Siguen peleando para que las administraciones reconozcan las víctimas "de un producto que han introducido a través de la Seguridad Social". Añade que el Essure lleva una aleación con níquel: "el 80 % de las mujeres somos alérgicas al níquel: ¿Qué podía salir mal?".

El Essure se presentó como el gran sustituto de la ligadura de trompas REPOR

Hay algunos que parece que han migrado por otros órganos. "¿Qué pasa con esos restos? Pues que te van a producir los mismos síntomas o más". Fernández denuncia que cuando acuden al médico les dicen que a lo mejor están somatizando: "Vamos que estamos locas". Al menos 55 mujeres han interpuesto una demanda civil contra Bayer. De momento ya cuentan con el precedente jurídico de una sentencia de Orihuela queobliga a Bayer a indemnizar a una mujer con más de 220.000 euros por los daños causados por el Essure. "Hemos sido cobayas de un producto que han lanzado al mercado sin calcular sus consecuencias", concluye.

Actualmente la Asociación de Afectadas por Essure tiene un acuerdo de cooperación, sin ánimo de lucro, con el bufete Almodovar&Jara. Les facilitan asesoramiento legal y visibilidad en los medios de comunicación. Independientemente, existe la posibilidad de demandar a través de su bufete.