En los comicios, ningún representante republicano se rivalizó a DeLuca. Su única oponente fue la candidata del Partido Verde, Queonia Livingston, que recibió el 14% de los votos.

"Si bien estamos increíblemente entristecidos por la pérdida del representante Tony DeLuca, nos enorgullece ver que los votantes continúan mostrando su confianza en él y su compromiso con los valores demócratas al reelegirlo póstumamente", ha señalado el Comité de Campaña Demócrata en un mensaje a través de su cuenta en Twitter.

“While we're incredibly saddened by the loss of Representative Tony DeLuca, we are proud to see the voters to continue to show their confidence in him and his commitment to Democratic values by re-electing him posthumously. A special election will follow soon. pic.twitter.com/CfLnSCuvK9“